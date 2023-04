Lisa Thomaidis ist neue Basketball-Bundestrainerin der deutschen Frauen. Die 50 Jahre alte Kanadierin tritt die Nachfolge von Walt Hopkins an, der nach der erfolgreichen EM-Qualifikation aus persönlichen Gründen seinen Abschied angekündigt hatte. Das teilte der Deutsche Basketball Bund am Dienstag mit. "Wir haben uns im DBB fest auf die Fahnen geschrieben, in den kommenden Jahren den weiblichen Basketball verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung von Lisa Thomaidis passt perfekt zu diesem Vorhaben", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Lisa verkörpert absolute Weltklasse und hat uns sehr schnell von sich überzeugt." Thomaidis war viele Jahre Trainerin der kanadischen Nationalmannschaft. Die Kanadierin wird die deutsche Mannschaft nun erstmals bei der EM in Slowenien vom 15. bis zum 25. Juni betreuen. Deutschland hatte sich unter Hopkins erstmals seit zwölf Jahren wieder für eine EM qualifiziert. Nach dem Turnier soll über ein längerfristiges Engagement mit Thomaidis gesprochen werden.