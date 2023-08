Der blaue Anzug der Offiziellen bleibt im Schrank, Armin Andres kommt in Poloshirt und Badelatschen. Viel Zwirn am Leib ist auch nicht ratsam, denn außerhalb der gut klimatisierten Okinawa Arena, in der die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in Japan stattfinden, herrschen Temperaturen jenseits der 30 Grad. Andres, 64, ist seit 1979 beim Deutschen Basketball Bund (DBB), erst als Spieler und Trainer, seit 2014 als Vizepräsident Leistungssport. Er ist zuständig für das Nationalteam und hat in den vergangenen Jahren eine große Vielfalt an Spielern erlebt. Im Gespräch erklärt er, warum er die aktuelle Auswahl für die wohl beste der deutschen Basketballgeschichte hält, was Dennis Schröder ausmacht und was in diesem Turnier noch zu erwarten ist.