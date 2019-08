6. August 2019, 18:44 Uhr Derby County Rooneys Rückkehr

Wechsel zu Derby County im Januar 2020

Der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney, 33, kehrt aus den USA in seine Heimat zurück und wechselt zum Zweitligisten Derby County - allerdings erst im Januar 2020. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalelf (53 Treffer in 120 Spielen) war erst vor einem Jahr zu DC United gewechselt. Die laufende Saison in den USA will er noch zu Ende spielen. Bei Derby soll der frühere ManUnited- und Everton-Profi ab Januar eine Art Spielertrainer sein. Derby hatte im Mai im Playoff-Finale gegen Aston Villa knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst.