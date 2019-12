Die Münchner haben gegen Wolfsburg lange ihre Probleme, erzwingen dann aber den Sieg. Leipzigs Patrik Schick nimmt freundliche Einladungen an und auf Schalke zieht Nils Petersen mit dem Bundestrainer gleich. Der SZ-Liveblog zum 17. Bundesliga-Spieltag in der Nachlese.

Liebe Leserinnen und Leser, in wenigen Stunden werden wir wissen, wer in der Bundesliga Herbstmeister wird. Leipzig (gegen Augsburg) kann sich den mehr oder weniger wichtigen inoffiziellen Titel noch holen, theoretisch auch Gladbach im Abendspiel (bei Hertha BSC). Der FC Bayern, so viel steht schon fest, wird an diesem Samstag NICHT Herbstmeister werden. Für die Münchner geht es aber darum, das kürzlich ausgerufene Ziel von Hansi Flick weiter zu befolgen und aus drei Bundesliga-Spielen neun Punkte zu holen. Ob's klappt? Mein Kollege Tim Brack und ich schauen im SZ-Hochhaus das Spiel gegen Wolfsburg und halten Sie auf dem Laufenden.

Der FC Bayern bietet zum Bundesliga-Jahresabschluss alles auf, was noch fit ist. Nur Jérôme Boateng, bei dem keine Verletzung bekannt ist, gesellt sich zu Ersatztorwart Ulreich und den Jugendspielern Singh, Mai, Batista-Meier und Zirkzee auf die Bank. Das dürfte auch daran liegen, dass sich der Innenverteidiger zuletzt nicht in der prächtigsten Form präsentierte.

In der Aufstellung des FC Bayern steht auch der Name Robert Lewandowski. Nach dem Spiel wird er sich jener Leistenoperation unterziehen, über die nun schon seit Wochen geredet wird.

Der VfL Wolfsburg muss heute etwas improvisieren. In der Startaufstellung fehlen die beiden Stürmer, die sonst die Geschenke überbringen: Daniel Ginczek und Wout Weghorst sind angeschlagen. Als Ersatz läuft Felix Klaus auf, er hat dem VfL in dieser Saison noch kein Tor-Geschenk gemacht.

Bayerns Sportdirektor äußerte sich vor dem Spiel am Sky-Mikrofon noch zur allgemeinen Situation. Man wolle "alles raushauen", es gebe aber auch "Müdigkeit". So fühlen sich viele Deutsche kurz vor Weihnachten. Fußballer sind eben auch nur Menschen.

1. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Wolfsburg stößt an. Womöglich ein letztes Mal in dieser Hinrunde. Womöglich aber auch nicht.

3. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Hier gibt es die erste Unterbrechung, aber nicht wegen eines Treffers. Der Wolfsburger Maxi Arnold hat sich weh getan, muss auf dem Rasen behandelt werden. Arnold kann aber schnell wieder weitermachen. Er sollte besser nicht ausfallen, der Routinier ist für den VfL sowas wie Rudolph für die Rentiere des Weihnachtsmanns.

7. Minute, Leipzig - Augsburg, 0:1: In Leipzig ist ein Tor gefallen, und es ist nicht für Leipzig gefallen. Florian Niederlechner bringt die Gäste nach Flanke von Marco Richter in Führung. Das Ganze wird nochmal einer Prüfung unterzogen, letztlich zählt das Tor aber.

8. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Hier in München wird über das Zwischenergebnis aus Leipzig gejubelt. Selbstredend nur aus regionaler Verbundenheit zu Augsburg und nicht aus Schadenfreude gegenüber RB.

12. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Fast wäre der Nachmittag für die Bayern-Fans noch ein bisschen besser geworden, weil auch eine andere bayerische Mannschaft getroffen hätte: der FC Bayern München. Perisic steigt im Strafraum zum Kopfball hoch, Koen Casteels kann aber klären.

16. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Jetzt dürfen auch die Wolfsburger Fans mal kurz den Atem anhalten. Xaver Schlager spielt Klaus frei, der ziemlich alleine vor Manuel Neuer auftaucht. Doch sein Schuss trifft Neuer nur an der Hüfte. Auf der Bank schauen sich gerade wahrscheinlich Ginczek und Weghorst vielsagend an.

23. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Der FC Bayern darf einen Freistoß in der Nähe des Strafraums ausführen, Alaba zirkelt den Ball aufs Tor. Das ist zumindest so gefährlich, dass Casteels fliegen muss.

27. Minute, Schalke - Freiburg, 1:0: Suat Serdar schießt Schalke in Führung. Das führt dazu, dass die Gelsenkirchener in der sogenannten Blitztabelle vor dem BVB liegen. Und auch vor dem FC Bayern.

26. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Nächste Chance für den FC Bayern. Einen langen Pass des spielgestaltenden, freistoßschießenden Innenverteidigers Alaba legt Lewandowski fein auf Coutinho ab, der den Ball fix an Müller weiterleitet. Müllers Distanzschuss geht aber knapp am Tor vorbei. Wenig später darf Coutinho aus kurzer Distanz sein Glück versuchen, sein Schuss verkümmert aber wie ein Weihnachtsbaum im späten Januar.

29. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Jetzt reihen die Bayern hier vergebene Chancen aneinander wie die Briten Diskussionen um den Brexit. Gnabry windet sich durch Wolfsburgs Strafraum, schießt von rechts, doch wieder ist Casteels dran. Die Ecke danach bringt nichts ein.

37. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Die Wolfsburger versuchen es bei ihrem Freistoß mit einer, nun ja, sagen wir interessanten Variante. Vor dem Schützen Arnold bauen sich zwei Mitspieler auf, die im Moment des Anlaufs auseinanderstreben. Arnold zieht aus 30 Metern ab. Doch hinter der Wolfsburger Mauer ist eine weniger durchlässige bayerische Mauer, die den Schuss blockt. Der Nachschuss von Arnold kommt dann immerhin bis zu Manuel Neuer, der den Ball locker fängt.

39. Minute, Köln - Bremen, 1:0: Cordoba trifft für den FC, und wenn dieses Ergebnis so bliebe, wäre das für Bremen sehr, sehr bitter.

41. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Coutinho hat all seine Magie wohl im rechten Fuß gelagert. Der Brasilianer kommt aus sechs Metern zum Abschluss, schickt den Ball mit dem linken Fuß aber über die Latte.

42. Minute, Bayern - Wolfsburg, 0:0: Jetzt hat Wolfsburg nochmal eine Chance, Arnold zielt leicht übers Tor. Und so bleibt es dabei, dass Robert Lewandowski (19) in dieser Saison häufiger getroffen hat als der VfL Wolfsburg (18). Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Wolfsburg in dieser Saison weniger Gegentore (16) kassiert hat als jeder andere Bundesligist und damit auch als Robert Lewandowskis FC Bayern.

45. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Martínez zuckt bei einem Sprint zusammen und fasst sich an den Oberschenkel. Er hat sich ohne Gegnereinwirkung verletzt und sitzt auf dem Boden. Zwar kommt Bayerns medizinische Abteilung, doch nur um ihn gestützt vom Rasen zu bringen. Für den Spanier ist die Partie vorbei. Für den Ersatz-Innenverteidiger kommt der gelernte Innenverteidiger Jérôme Boateng.

Halbzeit, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Der FC Bayern hatte durchaus ein paar Chancen, um in Führung zu gehen. Aber auch ohne Treffer bleibt es ein Tag, an dem die Münchner theoretisch viel gewinnen können. Das liegt zum einen daran, dass BVB schon gestern verloren hatte. Zum anderen liegt es daran, dass Leipzig zu Hause gegen Augsburg zurückliegt.

Halbzeit, Leipzig - Augsburg, 0:1: Wir blicken noch etwas genauer nach Leipzig, wo RB gegen Augsburg mit 0:1 zurückliegt. Die Elf von Julian Nagelsmann hat sich nach dem Rückstand zwar einige sehr gute Chancen erarbeitet, sie aber eben nicht mit einer herbstmeisterlichen Routine verwandelt. Wenn Leipzig so weiterspielt und auch in der zweiten Hälfte kein Tor macht, gliche das einem Weihnachtswunder.

46. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Bayern stößt zur zweiten Hälfte an. Die Münchner hoffen, dass sie heute nicht noch einmal anstoßen müssen.

46. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Und fast hätten sie nochmal anstoßen dürfen. Rousillon steht im Münchner Strafraum und zeigt eine dieser Mischungen aus Schuss und Flanke. Joao Victor verpasst, der Ball kommt deshalb nicht aufs Tor. Vorher hatte übrigens Joshua Kimmich den Ball im Mittelfeld verloren und dabei Klaus mit dem Fuß am Kopf erwischt. Der Wolfsburger kann aber weitermachen.

49. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Boateng spielt gerade so, als wäre er mit den Gedanken schon woanders. Vielleicht in der Winterpause oder gar bei einem anderen Verein? Jedenfalls lässt sich der Innenverteidiger recht einfach von Xaver Schlager ausspielen, der final aber nur einen schwachen Schuss in Richtung Neuer fertigbringt.

54. Minute, Schalke - Freiburg, 1:1: Per Elfmeter trifft Nils Petersen zum Ausgleich. Und bei Sky lernen wir, dass Petersen nun einer von zwei Rekord-Torschützen des SC Freiburg ist. Der andere heißt irgendwas mit Löw oder so.

53. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Coutinho bekommt den Ball in einer Position, in der Coutinho eigentlich nicht den Ball bekommen sollte: zentral an der Strafraumgrenze. Der Brasilianer schlenzt den Ball wie von ihm erwartet wird in Richtung Winkel. Für den gut aufgelegten Casteels ist der Schuss nur eine Einladung, seine Flugkünste zu demonstrieren.

57. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Bei Wolfsburg verlässt Schlager das Spiel, Yannick Gerhardt ersetzt ihn.

65. Minute, Mainz - Leverkusen, 0:1: Jetzt haben Zuschauer in allen Stadien außerhalb Münchnes ein Tor sehen können: Kevin Volland wird von Amiri bedient und muss sich dann nicht mehr groß anstrengen.

59. Minute, FC Bayern - Wolfsburg, 0:0: Das sah wie das sichere 1:0 für Bayern aus. Eine Flanke von Alphonso Davies segelt perfekt auf Thomas Müller da, der den Kopf in Position gebracht hatte, um das 1:0 einzunicken. Doch aus dem Hintergrund kommt Roussillon angeflogen und klärt den Ball per Kopf ins Aus. Wäre das ein 100-Meter-Sprint gewesen, hätte Rousillon per Fotofinish gewonnen - mit einer Kopfbreite Vorsprung.

67. Minute, Schalke - Freiburg, 1:2: Wieder ein Elfmeter für den SC Freiburg und wieder ein Tor für den SC Freiburg. Diesmal trifft Vincenzo Grifo, nämlich per Panenka-Trick. Torwart Schubert schießt den Ball hinterher weg und tritt gegen den Pfosten. Ich deute dies als Zeichen von Verstimmung.

67. Minute, Leipzig - Augsburg, 1:1: Mit dem 16. Torschuss schafft Leipzig den Ausgleich. Konrad Laimer beschenkt sich selbst mit einer Vorlage. Er stibitzt Moravek den Ball zwei Meter vor dem Augsburger Strafraum und schießt ihn ins rechte Eck. Danach wird noch länger der Videoassistent bemüht, mal wieder weiß niemand, warum. Aber am Ende zählt das Tor.

72. Minute, Mainz - Leverkusen, 0:0: Das Tor für Leverkusen zählte übrigens doch nicht, Amiri hatte den Ball mit der Hand berührt, und am Ende stand die Entscheidung, das Tor nicht gelten zu lassen. Und kurz darauf sieht Wendell auch noch Gelb-Rot. Es gibt wahrscheinlich schönere Minuten für Bundesliga-Trainer als jene, die Peter Bosz eben erlebt hat.

75. Minute, Bayern - Wolfsburg, 0:0: Der FC Bayern ist immer dann am besten, wenn er umschalten kann, was eher ungewöhnlich ist, aber damit zusammenhängt, dass die Wolfsburger sehr clever verteidigen bei Münchner Ballbesitz. In einer dieser Kontersituationen kommt Kimmich zum Abschluss. Der Schuss ist wie so vieles an diesem Bayern-Tag: zu ungenau.

77. Minute, Bayern - Wolfsburg, 0:0: Beim VfL Wolfsburg kommt nun Weghorst für Klaus.

80. Minute, Schalke - Freiburg, 2:2: Schalke gleicht mit einem sehr sehenswerten Treffer aus. Kutucu steht am Strafraumrand, der Ball kommt zu ihm, und er trifft wuchtig ins Eck.

79. Minute, Leipzig - Augsburg, 2:1: Patrick Schick wird immer mehr zum Mann für die wichtigen Leipziger Tore. Gegen Dortmund hatte der Stürmer das 3:3 erzielt, gegen Augsburg gelingt ihm nun die 2:1-Führung. Bei einer Ecke wird der Tscheche aber auch höflich dazu eingeladen: sehr viel Platz, eine punktgenaue Flanke, da kann ein Stürmer fast nur treffen.

80. Minute, Bayern - Wolfsburg, 0:0: Nach einem Wolfsburger Einwurf landet der Ball bei Maxi Arnold, der sofort abzieht. Sein Schuss wird abgefälscht und geht knapp am Pfosten vorbei. Die Ecke danach bringt nichts mehr ein. Aber die Bayern strapazieren hier ihr Glück.

83. Minute, Bayern - Wolfsburg, 0:0: Beim FC Bayern kommt Zirkzee für Coutinho, und dass dieser 18 Jahre alte Niederländer durchaus treffen kann, hat er erst am Mittwoch gegen Freiburg gezeigt. Diesmal bekommt er sogar ein bisschen mehr Zeit.

84. Minute, Bayern - Wolfsburg, 1:0: Und dann trifft tatsächlich: Joshua Zirkzee. Und wieder braucht er nicht viel Zeit dafür. Trifft per Flachschuss aus dem Strafraum.

89. Minute, Leipzig - Augsburg, 3:1: Es ist nicht zu mutig zu sagen: Das war die Entscheidung in diesem Spiel und in der Herbstmeisterschaft. Timo Werner präsentiert sich in Miroslav-Klose-Geberlaune und legt alleine vor dem Tor noch mal quer auf Yussuf Poulsen, der nur noch einschieben muss.

89. Minute, Bayern - Wolfsburg, 2:0: Und weil Zirkzee das 1:0 gemacht, trifft danach wieder Serge Gnabry. Robert Lewandowski darf sich über die Vorlage freuen.

90.+3 Minute, Mainz - Leverkusen, 0:1: Trotz Unterzahl schießt Leverkusen noch spät das 1:0 (das auch zählt), Torschütze ist Alario.

Abpfiff, FC Bayern - Wolfsburg, 2:0: Der FC Bayern gewinnt dieses Spiel durch zwei späte Tore, die Parallelen zum 3:1 gegen Freiburg sind auffallend: Wieder wird Zirkzee eingewechselt, wieder trifft er, wieder legt Gnabry nach. In der Bundesliga bedeutet das, dass die Münchner an RB Leipzig dran bleiben, das Team von Julian Nagelsmann drehte das Spiel gegen den FC Augsburg und gewann noch 3:1. Die Leipziger sind damit auch so gut wie Herbstmeister, es sei denn, Gladbach gewinnt am Abend in Berlin mit 14 Toren Vorsprung, was eher schwierig werden dürfte.

Die restlichen Ergebnisse:

Mainz - Leverkusen 0:1

Schalke - Freiburg 2:2

Köln - Bremen 0:1

Wir verabschieden uns damit, bedanken uns fürs Lesen und wünschen frohe Festtage!