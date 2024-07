Am Wegesrand: Zuschauer der Tour de France haben es sich auf der Strecke zwischen Nuits-Saint-Georges und Gevrey-Chambertin bequem gemacht und feuern den französischen Radrennfahrer Christophe Laporte während der siebten Etappe des Rennens an.

Detailansicht öffnen (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Ende der Durststrecke: Die erst 21 Jahre alte britische Tennisspielerin Emma Raducanu gewinnt das Fraueneinzel gegen die Griechin Maria Sakkari am fünften Tag in Wimbledon. Nach ihrem Mega-Erfolg bei den US Open 2021 hatte sie zuletzt mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

Detailansicht öffnen (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Der Schockmoment: Als beim EM-Viertelfinale der Spanier Mikel Merino in der 119. Minute das Siegestor köpft, ist das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien besiegelt.

Detailansicht öffnen (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Bei Wind und Wetter: An diesem Samstag lassen die rund 176 Teilnehmer aus 22 Teams die achte Etappe zwischen Semur-en-Auxois und Colombey-les-deux-Églises der Tour de France hinter sich. Dieses Jahr findet das weltberühmte Radrennen zum 111. Mal statt.

Detailansicht öffnen (Foto: Phill Magakoe/AFP)

Hands-on: Während des ersten Rugby-Union-Testspiels zwischen Südafrika und Irland in Südafrikas Hauptstadt Pretoria versucht Südafrikas Außenverteidiger Jesse Kriel (links), sich Irlands Außenverteidiger Robbie Henshaw vom Leib zu halten.

Detailansicht öffnen (Foto: Radek Mica/AFP)

Vor den Wolken: Seit 1925 wird das Motorradrennen „Großer Preis von Deutschland“ auf dem Sachsenring nahe Hohenstein-Ernstthal ausgetragen. Hier treten Denis Foggia vom Italtrans Racing Team (links) gegen Marcos Ramirez vom OnlyFans American Racing Team im Qualifying gegeneinander an.