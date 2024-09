Au revoir: Seit Juni dieses Jahres prangen die fünf olympischen Ringe mit einer Gesamtlänge von 29 Metern und einer Höhe von 15 Metern am Eiffelturm – nun wurden sie vorübergehend abmontiert. Sie sollen durch eine leichtere, winterfeste Version ersetzt werden und das Wahrzeichen von Paris dann voraussichtlich bis 2028 schmücken.

(Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP)

Freudensprung: Torhüter Alfonso Blanco bejubelt das Tor seiner Mannschaft Club Léon gegen Tigres UANL. Am Ende geht das Liga MX-Spiel in Mexiko 2:2 aus.

(Foto: Sonny Tumbelaka/AFP)

Lächeln bitte: Auf dem Siegertreppchen des Moto GP Sprintrennens des indonesischen Grand Prix in West Nusa Tenggara nehmen die Motorradfahrer Francesco Bagnaia (Mitte, 1. Platz), Enea Bastianini (links, 2. Platz) und Marc Marquez (rechts, 3. Platz) mit einem indonesischen Schulmädchen für ein Foto Aufstellung.

(Foto: Sven Hoppe/dpa)

Eishockey-Premiere: Zur Eröffnung der neuen Sportarena SAP Garden im Münchner Olympiapark am Freitagabend trifft der EHC Red Bull München auf das NHL-Team Buffalo Sabres. Den Treffer zum 0:4 zirkelt hier der Kanadier Jack Quinn an Münchens Keeper Mathias Niederberger vorbei, vor 10 796 Zuschauern stand es am Ende 0:5.

(Foto: Vitalii Kliuiev/imago)

Chance verpasst: Am vierten Spieltag der Bundesliga der Frauen gewinnt der SC Freiburg 2:0 gegen den 1. FC Köln im Kölner Franz-Kremer-Stadion. Anna Gerhardt (links) und ihr Team sind damit weiterhin sieglos.

(Foto: Phill Magakoe/AFP)

Rekordmann: Vor dem Rugby Championship-Spiel gegen Argentinien (48:7) läuft Südafrikas Eben Etzebeth mit Frau Anlia und Kind aufs Spielfeld in der südafrikanischen Stadt Mbombela. Der zweimalige Weltmeister Etzebeth ist nun auch Südafrikas Rekordspieler mit 128 Partien.