In kriegerischer Manier: Bei den Meisterschaften der alten Khmer-Kampfkünste in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh kämpfen zwei junge Athleten um den Hun Manet Preis. Ihre Disziplin, die kambodschanische Kampfkunst Kun Lbokator, gilt als die älteste weltweit.

(Foto: Jung Yeon-Je/AFP)

Mit Schwung: Am Ende der zweiten Runde der BMW Ladies Championship schlägt die Südkoreanerin Jenny Shin an Loch 13 ab. Der Seowon Valley Country Club in Südkorea ist dieses Jahr Austragungsort des höchstdotierten Frauengolf-Turniers außerhalb der USA.

(Foto: Glenn Nicholls/AFP)

Schlechter Tag: Der Spanier Álex Márquez des italienischen Gresini Racing-Teams fliegt während des Sprintrennens am Samstag beim Großen Preis von Australien auf Phillip Island aus der Kurve.

(Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

Starke Teamleistung: Der deutsche Bahnrad-Vierer holt bei der WM in Kopenhagen, Dänemark, Bronze in der Teamverfolgung – und damit die erste WM-Medaille seit 22 Jahren.

(Foto: Jasper Jacobs/AFP)

Erst die Hüfte, dann der Schlag: Felix Auger-Aliassime aus Kanada verliert das Viertelfinale im Herren-Einzel der European Open im belgischen Antwerpen gegen Roberto Bautista-Agut aus Spanien.

(Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Grund zur Freude: Nach ihrem Sieg gegen Australien im Halbfinalspiel der WM im Twenty20 Cricket der Frauen fallen sich Südafrikas Spielerinnen Anneke Bosch und Chloe Tryon in die Arme.