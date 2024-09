Harte Landung: Beim Qualifying für den Großen Preis der Emilia-Romagna in Misano Adriatico, Italien, stürzt der Spanier Álex Márquez des italienischen Motorradsport-Teams Gresini Racing MotoGP (links).

Fest im Blick: Der US-Amerikaner Frances Tiafoe schlägt beim diesjährigen Laver Cup für das „Team Welt“ gegen den Russen Daniil Medvedev vom „Team Europa“ auf – am Ende gewinnt Tiafoe mit 3:6, 6:4, 10:5 im Match-Tiebreak.

In die Mangel genommen: Die Bayer-Spielerinnen Synne Skinnes Hansen (links) und Selina Ostermeier (rechts) luchsen Ramona Maier von der SGS Essen den Ball ab. Bayer Leverkusen gewinnt mit 2:0 und feiert den ersten Sieg dieser Bundesligasaison.

Schwungvoll ausgeholt: Am ersten Tag der LIV Golf Team-Meisterschaften im Maridoe Golfclub im texanischen Dallas schlägt Dean Burmester aus Südafrika den Golfball – und ein wenig Rasen – in Richtung Loch Neun.

Bahn frei für... Neuseelands Daryl Mitchell (links), der mit vollem Körpereinsatz versucht, den Ball im Cricket-Testspiel in der Stadt Galle an der Südwestküste von Sri Lanka zu fangen.

Es werde Licht: Während des Schalker Zweitligaspiels gegen Darmstadt am Freitag fällt zweimal der Strom aus. Die Notstromversorgung im Stadion funktioniert, die TV-Übertragung bricht jedoch ab und beschert den Zuschauern zwei verpasste Tore. Darmstadt gewinnt am Ende mit 5:3 – und Schalke stellt am darauffolgenden Tag seinen Trainer frei.