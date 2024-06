Über Kreuz: Kroatiens Verteidiger Josip Stanisic und Spaniens Verteidiger Marc Cucurella kämpfen um die Ballhoheit am ersten Spieltag der Fußball-EM. Am Ende muss die kroatische Mannschaft ein 0:3 einstecken.

Den Hindernissen trotzen: In Nairobi treten die kenianischen Langstreckenläuferinnen Beatrice Chepkoech (Mitte), die den Weltrekord im Hindernislauf hält, die U20-Hindernislauf-Weltmeisterin Faith Cherotich (links) und weitere Athletinnen gegeneinander an, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, die ab Juli in Paris stattfinden.

Freud und Leid: Als beim EM-Eröffnungsspiel das 2:0 der deutschen Mannschaft fällt, stehen beim Public Viewing im Olympiapark in München jubelnde deutsche und verdrossene schottische Fans beieinander.

Bitte lächeln: Bei den Schwimmeuropameisterschaften im serbischen Belgrad performt Sofia Evangelia Malkogeorgou hier als Teil des griechischen Duetts mit Evangelia Platanioti im Kunstschwimmen.

Hoffnungsschimmer: Der FC Pokrova Lviv AMP ist das erste ukrainische Fußballteam für Soldaten mit Amputationen infolge des Krieges seit Russlands Angriff auf die Ukraine. In Lviv trainieren sie gemeinsam.