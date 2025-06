Hoch hinaus in Australien: Ollie Chessum, Spieler der British and Irish Lions, wird von seinen Mannschaftskollegen hochgehoben, um den Ball während des Rugbyspiels gegen die Western Force im Optus Stadium in Perth zu fangen.

(Foto: SAI AUNG MAIN/AFP)

In Position: Drei Bodybuilderinnen treten am Vorabend des Internationalen Olympischen Tags im Myanmar Convention Center in Yangon bei einem Wettkampf gegeneinander an.

(Foto: GLYN KIRK/AFP)

Volltreffer: Der US-amerikanische Tennisspieler Taylor Fritz trat am fünften Tag des Lexus Eastbourne International Tennisturniers im Halbfinale der Herreneinzel gegen den Spanier Alejandro Davidovich an. Anschließend zog er ins Finale ein.

(Foto: ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Knappe Sache: Belgiens Kyara Linskens kämpft während des EM-Halbfinalspiels zwischen Italien und Belgien in Athen um einen Rebound gegen Italiens Spielerin Center Olbis Andre. Die belgische Mannschaft konnte das Spiel mit zwei Punkten Vorsprung für sich entscheiden und steht nun gegen die Spanierinnen im Finale.

(Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Im Netz gelandet: Real Madrids Mittelfeldspieler Federico Valverde feiert das zweite Tor seiner Mannschaft während des Fußballspiels gegen den FC Salzburg bei der Klub-WM. Stattgefunden hatte die Partie im Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia.

(Foto: ISHARA S. KODIKARA/AFP)

Ball in Sicht: Sri Lankas Dinesh Chandimal versucht am zweiten Tag des Cricket-Test gegen Bangladesch im Sinhalese Sports Club in Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, einen Schlag.