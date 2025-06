(Foto: GLYN KIRK/AFP)

Die Trophäe in den Händen: Südafrikas Wicket-Keeper Kyle Verreynne reckt den ICC-World-Test-Championship-Pokal in die Höhe. Zusammen mit seinem Team feiert er den Sieg am vierten Tag des Cricket-Finales zwischen Australien und Südafrika auf dem Lord's Cricket Ground in London.