Unaufhaltsam: Der Ire Wayne Lordan sichert sich auf dem Rennpferd Lambourn (Mitte) den Derby-Sieg und triumphiert am zweiten Tag des Epsom Festivals im südenglischen Surrey.

(Foto: Alain Jocard/AFP)

Großer Titel: Die Rollstuhl-Tennisspielerin Yui Kamiji aus Japan präsentiert bei den French Open ihre Trophäe, nachdem sie die Niederländerin Aniek Van Koot im Finale besiegt hat.

(Foto: Juan Barreto/AFP)

Alles geben: Während einer Trainingseinheit im südamerikanischen Suriname hechtet der Torwart des SV Robinhood im Matsch zum Ball. Das Nachbarland Brasiliens bereitet sich auf die WM-Qualifikation der Concacaf vor.

(Foto: Uwe Anspach/dpa)

Aus dem Weg: Deutschlands Frieda Bühner (Mitte) schlängelt sich an ihren Gegnerinnen vorbei. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis besiegte die Türkei am Abend in Heidelberg mit 81:65.

(Foto: Lluis Gene/AFP)

Familienjubel: Die spanischen Brüder Álex (links) und Marc Márquez feiern ihren zweiten Doppelerfolg in der Saison beim Aragon-GP. Zwei Wochen nach dem Erfolg von Álex dreht Marc Márquez diesmal die Reihenfolge um, und sichert sich im achten Sprint der Saison seinen siebten Sieg.

(Foto: dpa)

Coup knapp verpasst: Wie schon beim 2:3 gegen Olympiasieger Italien haben die deutschen Volleyballerinnen in der Nations League auch gegen den Weltranglisten-Zweiten Brasilien mit 2:3 verloren. Bei dem Wettbewerb will das Team mit dem neuen Bundestrainer Giulio Cesare Bregoli Selbstbewusstsein für die WM Ende August sammeln.