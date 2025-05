(Foto: One Inch Productions/IMAGO)

Freudestrahlend: Die Spieler Alpha Diallo und Jaron Blossomgame von der AS Monaco im Basketball-Halbfinalspiel des EuroLeague Final Four 2025 in Abu Dhabi gegen Olympiakos Piräus. Die AS Monaco zog mit einem 78:68-Sieg ins Finale ein, Gegner dort: Fenerbahçe Istanbul.