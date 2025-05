(Foto: Lintao Zhang/Getty Images for World Athletics)

Qualifikationslauf: Eugene Amo-Dadzie vom Siegerteam Großbritannien in der 4x100-Meter-Staffel der Männer am ersten Tag der World Athletics Relays 2025 in Guangzhou, China. Mit ihrem Sieg qualifizieren sie sich für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften und das Finale der World Athletics Relays.