(Foto: Marius Becker/dpa)

Voller Einsatz: Eric Johansson (Mitte) prallt auf die Abwehr der Rhein-Neckar Löwen. Der THW Kiel setzt sich im Halbfinale des Final4-Turniers in Köln am Ende knapp mit 32:31 nach Verlängerung durch. Im Endspiel um den DHB-Pokal treffen die Kieler am Sonntag auf die MT Melsungen.