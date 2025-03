Im Fokus: Der Australier Gout Gout, kurz nachdem er beim Maurice Plant Athletics Meet im Lakeside Stadium in Melbourne im 200-Meter-Lauf der Männer den zweiten Platz belegt hat.

(Foto: PETER PARKS/AFP)

Fest im Griff: Der Neuseeländer Dylan Collier fängt mit kurioser Unterstützung seines Teamkollegen den Ball während des Spiels Neuseeland gegen Südafrika am zweiten Tag des Rugby Sevens Hong Kong-Turniers 2025 im Kai Tak-Sportstadion.

(Foto: GEOFF ROBINS/AFP)

Mit Tempo: Jason Chan dreht seine Teamkollegin Holly Harris bei ihrer Kür bei den ISU-Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im TD Garden in Boston.

(Foto: JOSEP LAGO/AFP)

Pure Emotionen: Der britische Rennradfahrer Matthew Brennan, als er die Ziellinie überquert und die 5. Etappe der Katalonien-Radrundfahrt 2025 gewinnt. Die Rundfahrt ist ein 172 km langes Rennen zwischen Pauls und Amposta.

(Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

In einer Traumkulisse: Der Australier Reilly Flanagan nimmt am Finale der Mixed Team Aerials bei den FIS Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften 2025 in St. Moritz teil.

(Foto: INDRANIL MUKHERJEE/AFP)

Mit voller Kraft: Der Kapitän der Gujarat Titans, Shubman Gill, schlägt den Cricketball während des Twenty20-Cricketspiels der Indian Premier League zwischen den Gujarat Titans und den Mumbai Indians im Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.