(Foto: SAEED KHAN/AFP)

Als Duo für Deutschland: Der ehemalige Formel-1-Fahrer und Weltmeister Sebastian Vettel und sein Teamkollege Mick Schumacher grüßen die Zuschauer beim „Race of Champions“ in Sydney. Die beiden deutschen Vertreter schieden im Halbfinale gegen die Mannschaft Australien 1 mit den Fahrern Will Brown und Brodie Kostecki aus.