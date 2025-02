(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Im Fokus: Justine Braisaz-Bouchet vom Team Frankreich während des Schießens in der 4 x 6 km Staffel der Frauen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide. Die französische Frauenstaffel verteidigt ihren Weltmeisterschaftstitel in der Schweiz erfolgreich.