Bereit für den Startschuss: Mehr als 12 000 Teilnehmer sind dieses Jahr bei der „Midmar Mile“ dabei, dem weltweit größten Freischwimmevent. Am Samstag hat der erste Wettbewerbstag im südafrikanischen Howick begonnen.

(Foto: Kerstin Joensson/AFP)

Traumlauf: Überraschend holt die 29-jährige US-Amerikanerin Breezy Johnson WM-Gold bei der Abfahrt der Frauen in Saalbach-Hinterglemm und kann ihr Glück kaum fassen.

(Foto: Brian Bielmann/AFP)

Voll in seinem Element: Der elffache Surf-Weltmeister Kelly Slater beweist, dass er auch mit fast 53 Jahren noch zu den Besten gehört. Bei einem Wettbewerb am North Shore auf Hawaii begeistert der US-Amerikaner mit eindrucksvollen Ritten.

(Foto: Jade Gao/AFP)

Synchronisiert: Bei den Winter-Asienspielen 2025 in der chinesischen Stadt Harbin treten Japans Yamato Matsui (links) und Südkoreas Cho Sang-hyeok im Eisschnelllauf über 100 Meter gegeneinander an und liefern sich ein enges Rennen.

(Foto: Simon Hastegård/imago/Bildbyran)

Intensives Duell: Finnlands Markus Nurmi (links) und Tschechiens Jiri Tichacek kämpfen bei den „Sweden Hockey Games“ in Schweden um den Puck. Finnland siegt und entreißt den Tschechen damit die Tabellenspitze.

(Foto: Oliver Baumgart/imago/foto2press)

Augen zu und durch: Im Kopfballduell gegen Marleen Schimmer (rechts) ist Werder Bremens Maja Sternad (links) näher dran am Ball, was den 4:1-Sieg des RB Leipzig am 14. Spieltag der Frauen-Bundesliga jedoch nicht verhindert.

(Foto: Hector Retamal/AFP)

Kopfüber in der Halfpipe: Der Südkoreaner Moon Hee-sung holt sich die Bronze-Medaille beim Freestyle Skiing der Winter-Asienspiele 2025 in Harbin.