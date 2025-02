(Foto: William West/AFP)

Alles im Blick: Beim Cricket-Länderspiel der Frauen zwischen Australien und England in Melbourne kreisen Möwen über dem Feld. Englands Sophia Dunkley (links) und Ryana MacDonald-Gay sehen ihnen amüsiert zu.

(Foto: Luis Tato/AFP)

„Kenya Ice Lions“: Auf einem Parkplatz in Nairobi trainieren Spieler des kenianischen Eishockey-Nationalteams junge Nachwuchsspieler im Inlinehockey. Auf Ostafrikas einziger Eisbahn sichert das Nationalteam am Freitag seinen ersten Titelgewinn in der Hauptstadt Nairobi.

(Foto: Andy Buchanan/AFP)

Geflecht an Armen: Schottlands Rugbyspieler (in Blau) und Italien (in Weiß) kämpfen im Gedränge um den Ball beim Six-Nations-Turnier. Am ersten Wochenende des Wettbewerbs schlägt Schottland die Italiener in Edinburgh 31:19. Irland gewinnt gegen England 27:22.

(Foto: Loic Venance/AFP)

Zwei Welten treffen aufeinander: Einwohner der Wüstenstadt Al-Ula im nordwestlichen Saudi-Arabien verfolgen das Etappenrennen der internationalen Radrennfahrer bei der Alula Tour 2025.

(Foto: David Inderlied/dpa)

Aufs Podest geschafft: Das deutsche Skisprung-Quartett um Andreas Wellinger, Selina Freitag, Philipp Raimund und Katharina Schmid (v.l.n.r.) sichert sich den dritten Platz beim Weltcup im Mixed Team auf der Mühlenkopfschanze in Willingen.