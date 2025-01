Alle Augen auf sie: Die Siegerin des Australian-Open-Tennisturniers, Madison Keys, wird von Fotografen mit ihrer Trophäe in Melbourne abgelichtet. Keys gewann das Finale im Dameneinzel gegen Aryna Sabalenka und holte sich somit ihren ersten Grand-Slam-Titel.

(Foto: LOIC VENANCE/AFP)

In flammendem Rot: Der Segler Jérémie Beyou feiert den Zieleinlauf im westfranzösischen Les Sables-d'Olonnethe bei der Weltumsegelung Vendée Globe. Der 48-jährige Beyou belegte unter 40 Startern im Einrumpf-Solosegeln den vierten Platz.

(Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

Ausdrucksstark: Real Madrids Stürmer Kylian Mbappé und Salzburgs Verteidiger Hendry Blank liefern sich beim Champions-League-Spiel in Madrid einen verbissenen Kampf um den Ball.

(Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Sprung in die Höhe: Thomas Bryant von den Indiana Pacers verhindert den Treffer von Tre Jones von den San Antonio Spurs bei ihrem NBA-Spiel in Paris. Am Ende gewannen die San Antonio Spurs mit 140:110.

(Foto: WILLIAM WEST/AFP)

Her mit den Tennisbällen: Alexander Zverev nimmt sich einen Moment Zeit für Autogramme der Fans, nachdem Novak Djokovic verletzungsbedingt aus ihrem Halbfinalspiel bei den Australian Open ausscheiden musste. Somit tritt Zverev am 26. Januar im Finale gegen den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Jannik Sinner an.

(Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

In Rauch gehüllt: Ultras von Roter Stern fluten beim Champions-League-Fußballspiel gegen PSV Eindhoven in der serbischen Hauptstadt Belgrad die Ränge mit Fackeln.