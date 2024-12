(Foto: Alexandra Beier/AFP)

In den Hintergrund gerückt: Leroy Sané nimmt beim Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig am Freitagabend den Ball mit. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg liegt wie ein Schatten über dem 5:1-Sieg seiner Mannschaft.

(Foto: Brian Bielmann/AFP)

In Bauchlage: Der amerikanische Bodysurfer Andrew Karr erwischt eine Welle am berühmten Pe'ahi Jaws Surf Break auf der Insel Maui in Hawaii.

(Foto: Henry Nicholls/AFP)

Über Stock und über Stein: Beim Shetland Pony Grand National treten in mehreren Rennen in ganz Großbritannien Kinder auf den kleinen Ponys von den Shetlandinseln gegeneinander an. Dabei werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt, dieses Jahr für die Krebsforschung des Bob Champion Cancer Trust.

(Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Geblockt: AS Monacos Terry Tarpey (links) und Real Madrids Mario Hezonja im Zweikampf um den Ball während der Euroleague im Wizink Center in Madrid. Monaco besiegte am Ende die Gastgeber.

(Foto: James Fearn/Getty Images)

Hoch die Hände: Der britische Popsänger Olly Murs feiert in den Zuschauerrängen des Londoner Alexandra Palace am siebten Tag der Darts-WM lautstark mit.