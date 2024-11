TOPSHOT - France's lock Thibaud Flament is tackled during the Autumn Nations Series international rugby union test match between France and Argentina at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on November 22, 2024. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) (Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Fester Griff: Frankreichs Schlussmann Thibaud Flament wird beim Rugby-Testspiel im Stade de France von gleich mehreren argentinischen Spielern getackelt - und kann dennoch den Ball am Körper halten.

(Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

Voller Erfolg: Lyons Verteidigerin Wendie Renard (Mitte) erzielte beim Frauen-Champions-League-Spiel gegen die AS Rom das vierte Tor ihrer Mannschaft und besiegelte so den Sieg für Lyon.

(Foto: THOMAS COEX/AFP)

Hunger auf den Ball: Der Deutsche Daniel Altmaier spielt im Halbfinale des Davis Cups im südspanischen Málaga gegen den Niederländer Botic van De Zandschulp. Van De Zandschulp setzte sich in dem packenden Tennis-Duell gegen Altmaier durch und sicherte dem niederländischen Team den Einzug ins Finale.

(Foto: OLI SCARFF/AFP)

Eleganter Luftsprung: Eine Tanzgruppe tritt bei den British National Dance Championships in Blackpool im Nordwesten Englands an. Die Meisterschaften finden seit 1975 statt und werden in den Disziplinen Gesellschafts- und Lateintänze ausgetragen.

(Foto: JORGE GUERRERO/AFP)

Auf Händen getragen: Tennisspielerin Jasmine Paolini hat mit ihrem 2:0-Sieg über die Slowakin Rebecca Sramkova den Billie Jean King Cup für Italien gewonnen - und feiert ausgiebig mit ihren Teamkollegen.