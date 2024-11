Anvisiert: Der Franzose Joe Seyfried hat den Ball bei der Tischtennispartie gegen Andy Pereira und Jorge Campos aus Kuba genaustens im Blick. Am Ende gewinnen die Kubaner aber das Herrendoppel beim WTT Feeder 2024 in Caracas, Venezuela.

(Foto: Johan Ordonez/AFP)

Allerheiligen auf dem Rücken der Pferde: Indigene Reiter nehmen traditionsgemäß an einem Rennen in Todos Santos Cuchumatán, Guatemala, teil. In entsprechendem Gewand – und nicht wenige von ihnen alkoholisiert – ehren sie auf diese Weise die Verstorbenen.

(Foto: Jean-Francois Monier/AFP)

Spagat in der Luft: Der italienische Eiskunstläufer Nikolaj Memola gibt am ersten Tag des Grand Prix de France in Angers sein Kurzprogramm zum Besten.

(Foto: Jan Rollinger/imago/Eibner)

Hoch hinaus: Am sechsten Spieltag der Handball-Bundesliga der Frauen behauptet sich HSG Blomberg-Lippes Spielerin Nieke Kühne (oben) gegen Matilda Ehlert. Auch Kühnes Team setzt sich in diesem temporeichen Spiel am Ende gegen den HSG Bernsheim/Auerbach durch.

(Foto: Indranil Mukherjee/AFP)

Angespannt: Während des Cricket-Länderspiels zwischen Indien und Neuseeland wartet der indische Spieler Virat Kohli auf eine Entscheidung des Schiedsrichters im Wankhede Stadium in Indiens Metropole Mumbai.

(Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Verzweiflungstat? Der Amadora-Stürmer Jovane Cabral (rechts) packt kurzerhand das Trikot des Sporting-Mittelfeldspielers Morten Hjulmand, als dieser den Ball erreichen will. In der portugiesischen Fußball-Liga ist Sporting Lissabon aktuell Tabellenführer und gewann das Spiel gegen CF Estrela Amadora mit 5:1.