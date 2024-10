(Foto: Jim Ruymen/UPI/Imago)

Freudensprünge: Teoscar Hernández von den Los Angeles Dodgers (Mitte) feiert mit seinem Team, nachdem Freddie Freeman im zehnten Inning einen seltenen Grand Slam Home Run geschlagen hat. Die Dodgers gewannen das erste Finalspiel gegen die New York Yankees mit 6:3, das zweite stand in der Nacht zu Sonntag an. Bis zum Titelgewinn sind vier Siege nötig.