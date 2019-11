in der Nacht auf den 2. Juni 2019 saß Jürgen Klopp im Bauch des Estadio Metropolitano zu Madrid, wo er mit scheinbarer Beiläufigkeit eine Episode erzählte, die ihm wichtig zu sein schien. Sein FC Liverpool hatte soeben das Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur 2:0 gewonnen, und Klopp erwähnte "by the way", er habe gerade einen gewissen Pep Guardiola am Telefon gehabt, den Trainer von Manchester City. Den Mann also, der von vielen immer noch als bester Trainer der Welt gehandelt wird, obwohl Klopp ihn schon so oft geschlagen hat.

Jürgen Klopp setzt zur Jubelfaust an.

Mit sichtlichem Vergnügen sagte Klopp, Guardiolas Anruf habe ursprünglich nicht ihm gegolten, sondern dem Physiotherapeuten des FC Liverpool, einem Mann namens Lee Nobes, der sich vor Kurzem noch um Guardiolas Spieler in Manchester gekümmert hatte. Klopp feixte, dass dieser Nobes 2018 nur deshalb nach Liverpool gewechselt sei, weil er "halt mal die Champions League gewinnen wollte". An der Stelle verfiel Klopp in ein helles Lachen über seinen eigenen Scherz. Oder muss man sagen: über seine Spitze gegen Guardiola, der als City- Trainer der Siegestrophäe in der Königsklasse des Fußballs bislang erfolglos hinterherjagt? Oder war es nur der Übermut, geboren aus der Euphorie des Sieges und dem Genuss von kaltem Dosenbier?

‹ › Das Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur. Nach gerade einmal 25 Sekunden bekommt Sissoko am linken Strafraumeck eine Flanke von Sadio Mané an den ausgestreckten Arm - Elfmeter. Mohamed Salah trifft. Bild: Antonin Thuillier/AFP

‹ › Eins zu Null für Liverpool. 108 Sekunden nach Anpfiff. Bild: Gabriel Bouys/AFP

‹ › Tottenham kommt in der Schlussphase des Spiels zu einigen Großchancen. Doch in der 87. Minute trifft nochmal Divock Origi für Liverpool. Damit ist die Entscheidung gefallen. Bild: Antonin Thuillier/AFP

‹ › "Ich finde keine Worte, ich bin sprachlos", sagt Klopp kurz nach Abpfiff. Bild: Bernd König/imago images

‹ › "Ich war in so vielen Finals und habe sie verloren." Diesmal ist es anders gekommen. Bild: Andy Rowland/imago images

‹ › Die Mannschaft feiert ihren Trainer, wirft ihn in die Luft. Bild: Emilio Morenatti/AP

‹ › Liverpool im Rausch des Sieges. Bild: Maurice van Steen/imago images Wird geladen ...

Wie auch immer, man konnte davon ausgehen, dass Klopp sich darüber freute, in der Stunde seines größten Sieges den größten Rivalen als Gratulanten am Telefon gehabt zu haben. Klopp sprach nicht darüber. Was er publik machte, war: "Wir haben einander versprochen, dass wir uns in der nächsten Saison wieder gegenseitig in den Arsch treten werden."

Diese raue Herzlichkeit, diese Art und dieser Ton sind der Grund, warum viele Menschen Jürgen Klopp lieben, in seiner deutschen Heimat und in Liverpool erst recht. Seit Oktober 2015 ist Klopp an der Anfield Road tätig, jener sagenumwobenen, mit Pubs gesäumten Straße, an der das Stadion in Liverpool liegt. Sein Auftrag war von Anfang an klar: Er sollte einen Mythos neu beleben. Im Jahr 2005 hatte Liverpool letztmals die Champions League gewonnen. Der letzte der 18 nationalen Meistertitel stammt aus dem Jahr 1990, Nummer 19 ist Klopps nächste Mission. Doch nach dem Erfolg von Madrid ist Klopp schon zu Lebzeiten ins klubeigene interne Pantheon aufgenommen worden. Aus "The Kop", der mythischen Stehtribüne hinterm Tor rechts vom Kabinenausgang, ragen Klopp-Banner heraus. Dort wird der Refrain eines Songs der Sechzigerjahre-Band The Monkees paraphrasiert, um Klopps stilisiertes Konterfei zu untermalen: "Then I saw his face - now I'm a believer." Dort wird Klopps Gesicht von Bundesadlern unter Sternen umrahmt.

Detailansicht öffnen Fußball sei keine Frage von Leben und Tod - sondern viel mehr, sagte Bill Shankly, eine Trainerlegende des FC Liverpool. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Vor allem aber hat Klopp es auf das große Banner der Liverpool-Legenden geschafft, eine Fahne, deren Ästhetik an den real existierenden Sozialismus erinnert, oder genauer: an jene Propaganda-Flaggen, auf denen die Ahnenreihe kommunistischer Vordenker zu sehen war: Marx, Engels, Lenin und ihre Erben. In Liverpool werden die Köpfe von Fußballideologen hochgehalten: Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish, Rafa Benítez - und eben der Stuttgarter Klopp, der 2015 auf recht kuriosem Weg nach Liverpool kam.

Detailansicht öffnen Bei der Siegesparade nach dem Gewinn der Champions League zeigt sich ganz Liverpool in der Vereinsfarbe Rot. Viele Jahre lang hat die Stadt auf diesen Triumph gewartet. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Jürgen Klopps Persönlichkeit wäre Argument genug gewesen, ihn zu verpflichten. Nichts passt auch besser an die Anfield Road als Klopps Starkstromfußball, den er schon in Mainz und bei Borussia Dortmund aufführen ließ. Entscheidend für seine Verpflichtung waren aber die Daten, die Ian Graham, der Direktor der Forschungsabteilung des FC Liverpool und ursprünglich mal Doktor für Theoretische Physik, in einen Rechner eingegeben hatte. Sie stammten aus Klopps letzter Saison in Dortmund, als die Borussia zeitweise in Abstiegsgefahr schwebte und Klopp eine Krise durchlebte. Graham jedoch folgerte aus den Daten jener Saison erstens, dass Klopp für einen erfolgversprechenden, offensiven Fußball steht und zweitens, dass Borussia Dortmund nur aufgrund eines sagenhaften Pechs im Tabellenkeller stand. Also drang er auf die Verpflichtung Klopps - ohne ein einziges Spiel des BVB gesehen zu haben. Klopp konnte es kaum fassen, als er das erfuhr. "Er freakte aus", erzählte Liverpools Vorstandsvorsitzender Peter Moore der Zeitung El País.

FC Liverpool: You'll never walk alone Titelsammlung Der FC Liverpool hat 18 nationale Meisterschaften gewonnen, siebenmal den FA-Cup, achtmal den Ligapokal. Die europäische Bilanz: sechs Titel im Europapokal der Landesmeister und in der Champions League, drei im Uefa-Pokal. Sieg über den FC Bayern Im Achtelfinale der Champions League 2018/19 schaltete der FC Liverpool die Münchner Bayern aus. Das Hinspiel endete 0:0, das Rückspiel in München 3:1. Das Finale in Madrid Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum (62. Milner), Salah Roberto Firmino (58. Origi), Mané (90. Gomez). Trainer: Jürgen Klopp Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, D. Rose, Sissoko (74. Dier), Winks (66. Lucas Moura), Eriksen, Alli (81. Llorente), Son, Kane. Tore: 1:0 Salah (2. Minute/Handelfmeter), 2:0 Origi (87.).

Die fußballerischen Daten logen nicht, das ist das eine Erfolgsgeheimnis von Jürgen Klopp in Liverpool. Das andere aber ist die wechselseitige Empathie zwischen Klopp und dem Volke Liverpools. Um das zu verstehen, muss man weit zurückgehen in die Geschichte des Vereins. Der Mythos Liverpool ist mit niemandem enger verwoben als mit dem alten, knorrigen Schotten Bill Shankly, der als Trainer von 1959 bis 1974 an der Anfield Road regierte, dabei gar nicht mal so viele Titel holte, aber ein paar unvergängliche Sätze hinterließ. Einer davon ist: Wer glaube, Fußball sei eine Sache von Leben und Tod, irre sich: "Er ist viel mehr als das." Ein anderer Satz injizierte dem Verein linke Ideale: "Der Sozialismus, an den ich glaube, besteht darin, dass jeder für den anderen arbeitet und jeder einen Anteil an den Belohnungen erhält. So sehe ich den Fußball, so sehe ich das Leben." Liverpools Vereinsboss Peter Moore, der als Vorstandsmitglied diverser multinationaler Unternehmen bolschewistischer Umtriebe gänzlich unverdächtig ist, rühmt Klopp dafür, "die sozialistischen Elemente, die den Klub und die Stadt imprägnieren, perfekt zu verstehen" - und damit auch zu begreifen, "was der Verein für viele Leute bedeutet, die im Leben nie die Gelegenheit hatten, etwas Besseres zu haben als die Liebe zu ihrem Klub". Das bedeutet andererseits nicht, dass Klopp die Errungenschaften der Marktwirtschaft verschmähen würde. Interviews gibt er seit geraumer Zeit nur noch im Rahmen von Sponsorenauftritten.

Javier Cáceres ist Fußball-Korrespondent der SZ. Den Finalsieg des FC Liverpool hat er ebenso live erlebt wie zuvor das spektakuläre 4:0 im Halbfinale gegen den FC Barcelona – den Verein, dem die Zuneigung des Korrespondenten ansonsten gehört.

Wer Anfang Mai 2019 in Liverpool miterleben konnte, wie Liverpool die 0:3-Hinspielniederlage im Halbfinale gegen den FC Barcelona mit einem 4:0-Sieg konterte, wird diese Emotionen, diese Energie so schnell nicht vergessen, die Klopps FC Liverpool freisetzt. Jener Sieg, gekrönt von einer unerreicht unverfrorenen Ecke des Trent Alexander-Arnold, die Stürmer Divock Origi zum entscheidenden Tor nutzte, bedeutete den Einzug ins Finale von Madrid. Selten wurde die Hymne "You'll never walk alone" so inbrünstig gesungen wie nach diesem Spiel.

Das Finale im Jahr zuvor hatte Liverpool gegen Real Madrid verloren, unter unglücklichen Umständen. Klopps ägyptischer Superstar Mo Salah wurde vom Platz getreten, Torwart Loris Karius griff entscheidend daneben. Diese Erfahrung war sehr präsent am Finaltag von Madrid - jenem Tag, an dem Klopp lesen musste, dass er keine Finals gewinne. Sechs große Endspiele hatte er zuvor als Trainer verloren, zum Teil spektakulär, wie 2013 mit Borussia Dortmund das Champions- League-Finale: 1:2 gegen den FC Bayern. In Madrid gewann er in einem Spiel, das unter fußballerischen Gesichtspunkten nicht der Rede wert war. Aber der Sieg bedeutete persönliche Genugtuung für ihn und brachte ihm endgültig die Liebe der Liverpooler ein.

"Ich habe diesen Job wirklich gewollt", sagte Klopp im Buch "A Game of Two Halves", für das er sich vom britischen Stand-up-Komödianten John Bishop interviewen ließ. "Und ganz ehrlich: Ich wollte den Ruhm zurückbringen." Es ist ihm gelungen. Im Grunde kam er Shankly nahe, dem sie eine Statue vors Stadion gestellt haben. "Er machte die Menschen glücklich", steht auf dem Sockel.