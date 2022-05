Von Milan Pavlovic

Jonas Hector sank im Mittelkreis zu Boden, diese 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg hatte ihn doppelt mitgenommen. Aber viel Zeit zur Trauer blieb dem Kapitän des 1. FC Köln nicht. Denn von links und rechts nahten Fans des selbsternannten Karnevalsvereins, sie wollten Hector herzen und beglückwünschen zur Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison. Hector war so viel Zuneigung unheimlich, mühsam bahnte er sich den Weg in die Umkleide, während tausende Fans den Platz stürmten und eine Dreiviertelstunde lang nur von einer Hundertschaft Ordner und einem dünnen Seil zurückgehalten werden konnten.

Es waren zweischneidige Momente, die im Müngersdorfer Stadion zu erleben waren. So nachvollziehbar die Freude der Anhänger nach all den Entsagungen der Corona-Zeit war, so selbstverliebt wirkten viele Gesten, hart am Rand der Selbstinszenierung und damit ganz anders als die Stimmung in der Innenstadt, die schon am Mittag ausgelassen, aber bei aller Begeisterung friedlich war.

Der Platzsturm hatte sich schon in der letzten Viertelstunde des Spiels abgezeichnet, als die Kunde über die nahende Heimniederlage von Kölns Verfolger Hoffenheim die Runde machte (ausgerechnet gegen Leverkusen, Kölns Nemesis von der Schäl Sick, der oft verspotteten rechten Rheinseite). Während die FC-Spieler versuchten, die Heimniederlage zu verhindern, wurden in der Südkurve Pyros entflammt und Positionen an und auf den Zäunen eingenommen.

Guter Witz: Ein FC-Sprecher droht den Platzstürmern vor dem Anpfiff mit Stadionverboten

Gebetsmühlenartige Erinnerungen des Stadionsprechers an die vernebelten Fans, das Abfackeln der Feuerwerkskörper bitte zu unterlassen, wurden ignoriert, und nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr: Die Tornetze wurden zerschnitten, die Elfmeterpunkte zersäbelt, die Tore demontiert, Goalgetter Anthony Modeste wurde von den Fans kurz auf Händen getragen, wie 2017 - als der FC ähnlich unerwartet auf Platz fünf und in der Europa League gelandet war. Dann floh aber auch der Franzose in die Katakomben.

Detailansicht öffnen Kleine Platzfehler: Kölner Fans auf der Jagd nach Andenken. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Lange vorher hatten Klubverantwortliche den Platzstürmern mehrfach Stadionverbot angedroht, aber wer würde gut 10 000 Anhängern den Weg zu ihrer Heilstätte verwehren? Ursprünglich sollte die Mannschaft sich nach dem Abpfiff noch einmal feiern lassen, aber nachdem das Vorspiel schon so überbordend ausgefallen war, wurde auf diesen Programmpunkt verzichtet. "Ihr könnt nach Hause fahren", hieß es offiziell. "Die Mannschaft kommt definitiv nicht mehr raus, sie bereitet sich schon auf das nächste Spiel in Stuttgart vor." Den Fans schien das irgendwann egal zu sein, sie feierten dann eben sich selbst.

Nach einer Weile kamen sie auf die Idee, sich darum zu bemühen, Steffen Baumgart mit Sprechchören noch einmal auf den Platz zu lotsen - aber dem Kölner Trainer war "nicht nach Feiern zumute, nicht nach einer Niederlage". Obendrein einer Niederlage, die völlig unnötig war, weil das Chancenverhältnis am Ende 6:1 lautete. "Als ich gesehen habe, dass Köln 34 Flanken geschlagen hat, musste ich schmunzeln", sagte Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt, "weil wir am Ende schon einige Kopfballduelle gewinnen mussten."

Am Ende sieht es fast wie bei Getümmeln im Rugby aus

Baumgart sah den Grund für das 0:1 in den ersten Minuten, als der FC bei zwei Großchancen an Ersatztorwart Pavao Pervan scheiterte. "Am vergangenen Spieltag", beim 4:1 in Augsburg, "haben wir unsere ersten Chancen genutzt - diesmal eben nicht", brachte es Baumgart auf den Punkt. Wolfsburg hingegen nutzte die erste und letztlich einzige echte Gelegenheit (in der 43. Minute traf ausgerechnet der ehemalige Kölner Yannick Gerhardt). Am Ende belagerte Köln den gegnerischen Strafraum, es sah weniger wie Fußball aus, eher nach Getümmeln wie beim Rugby.

Baumgart, der Mann, dem der Aufschwung des Klubs zu großen Teilen zugeschrieben wird, war hin- und hergerissen: "Einerseits ärgere ich mich über die Niederlage, aber nur über das Ergebnis, denn wenn ich auf die Tabelle gucke, sehe ich mich innerlich grinsen." Dieser Widerspruch passt zu seinen gemischten Gefühlen beim ersten Saisonfazit: "Mir fällt es etwas schwer, jetzt Euphorie zu empfinden über den siebten Platz. Anderseits freut es mich natürlich, dass wir in einer internationalen Qualifikation spielen." Mindestens Siebter am Saisonende, das hatte selbst der forsche Coach nicht erwartet, "ich bin ja kein Hellseher". Sonst hätte er wenigstens Jonas Hector vor seinen Fans gewarnt.