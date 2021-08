Basketballprofi Dennis Schröder hat seinen Wechsel zu NBA-Rekordchampion Boston Celtics verkündet. "Dies ist eine der besten Franchises in der Geschichte der NBA, und es wird eine Ehre sein, das Grün und Weiß anzuziehen und das zu tun, was ich liebe", schrieb der 27-Jährige in einer Instagram-Story. Wie der Sender ESPN berichtete, erhält Schröder einen Einjahresvertrag über 5,9 Millionen US-Dollar. Eine offizielle Bestätigung der Celtics stand noch aus. In der abgelaufenen Saison spielte der Point Guard für die Los Angeles Lakers. Ein Angebot der Kalifornier zur Verlängerung der Zusammenarbeit für vier Jahre und 84 Millionen Dollar hatte Schröder vor Monaten abgelehnt. Stattdessen verpflichteten die Lakers kürzlich Russell Westbrook, 32, von den Washington Wizards. Schröder, der in der abgelaufenen Saison durchschnittlich 15,4 Punkte erzielt hatte, wird in Boston wohl Stammspieler werden, aber da die Titelchancen bei den Celtics nicht wirklich aussichtsreich sind, geht es mehr darum, sich in der neuen Saison für einen langfristigen Vertrag beim 17-maligen Champion oder einem anderen Klub zu empfehlen.