Basketball-Weltmeister Dennis Schröder soll bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris die deutsche Fahne tragen. Nach SZ-Informationen setzte sich der Kapitän der Nationalmannschaft bei der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) initiierten Abstimmung gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Sportschütze Christian Reitz durch. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet. Der DOSB bestätigte dies auf Anfrage zunächst nicht. Offiziell soll das Duo, das die deutsche Fahne bei der Zeremonie auf der Seine tragen wird, am Mittwoch in Paris verkündet werden. Bei den Athletinnen standen Reit-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, Fußballerin Alexandra Popp sowie Judoka Anna-Maria Wagner zur Wahl.

Die deutsche Fahnenträgerin soll am Mittwoch vorgestellt werden

Schröder wäre der zweite Basketballer nach Dirk Nowitzki 2008 in Peking, der die deutsche Fahne bei einer Eröffnungsfeier trägt. Schröder hatte sich seit dem überraschenden WM-Titelgewinn im vergangenen Jahr auf den Philippinen offensiv darum beworben. „Dirk hat nur Gutes und Positives erzählt - und dass es dein Leben verändert“, sagte er zuletzt in Berlin. „Deutschland mit meiner Herkunft, meine Mama ist aus Gambia, repräsentieren zu dürfen, würde ein Statement setzen“, fügte er hinzu – als erste Person of Color, die die deutsche Fahne bei einer Olympia-Eröffnungsfeier trägt.

Bis zuletzt stand allerdings noch gar nicht fest, ob die deutsche Basketball-Auswahl überhaupt an der Eröffnungsfeier teilnehmen wird. Das erste Spiel des olympischen Turniers gegen Japan steht bereits am Tag nach der Zeremonie um 13.30 Uhr auf dem Programm – im von Paris aus rund 220 Kilometer entfernten Lille. Die ersten Vorentscheidungen der Spiele beginnen am Mittwoch mit den Fußball-Vorrundenspielen der Männer und Frauen.