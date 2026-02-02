19! Diese Zahl macht nun als Gag die Runde, nachdem Dennis Schröder in der NBA wieder einmal den Verein wechselt. Noch 19 Neustarts, dann hat er alle 30 Vereine der US-Basketballliga durch. Sein Trade von den Sacramento Kings zu den Cleveland Cavaliers beschert ihm seinen insgesamt elften Verein, damit ist der deutsche Weltmeister-Kapitän nur noch zwei Stationen vom eifrigsten Wandersmann des amerikanischen Basketballs entfernt. Sein Name: Ish Smith, er tingelte durch 13 Klubs, weshalb sich sein Wikipedia-Eintrag wie ein Sammelkartenheft liest. Da geht also noch was für Schröder, er ist ja erst 32.
MeinungWechsel des NBA-BasketballersSchröders Odyssee steht für eine erstaunliche Ambitionslosigkeit
Kommentar von Jonas Beckenkamp
Lesezeit: 2 Min.
Toronto? Brooklyn? Golden State? Detroit? Bei welchem Klub spielt gleich noch mal der deutsche Weltmeister-Kapitän? Egal, er wechselt ohnehin bald wieder, wie sein neuerlicher Umzug nach Cleveland zeigt.
