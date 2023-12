Der Stuttgarter Angreifer Deniz Undav geht mit einer speziellen Motivation ins Pokalspiel gegen den BVB: Am vergangenen Wochenende hat ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Berufung in die DFB-Elf in Aussicht gestellt.

Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Deniz Undav dürfte geahnt haben, was kommt. Er kannte die Geschichte ja schon, zumindest hat er mitbekommen, wie sie erzählt wurde. Die Geschichte ging so, dass der Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß anrief, um die Telefonnummer des Stuttgarters Chris Führich in Erfahrung zu bringen. Anschließend soll der Trainer Hoeneß den Spieler Führich vom Vorstoß des Bundestrainers in Kenntnis gesetzt haben, und da man inzwischen das Ergebnis der Geschichte kennt, kann man sich den Rest der Handlung dazudenken.