RB Leipzigs Trainer Martín Demichelis spricht vor dem Duell mit dem FC Bayern über dessen kleine Krise, seine gemeinsame Vergangenheit mit Vincent Kompany, und er erklärt, wofür er Deutschland immer dankbar sein wird.

Martín Demichelis und Vincent Kompany: So lautete zwischen 2013 und 2016 die Innenverteidigung von Manchester City. Am Samstag treffen sich die beiden in München wieder: Kompany, 40, ist Trainer der Bayern, Demichelis, 45, wurde für viele überraschend im Sommer von RB Leipzig verpflichtet, um Ole Werner zu ersetzen. 174 Mal spielte Demichelis in der Bundesliga für den FC Bayern, später trainierte er die U19 und die U23 des Vereins. Nach Stationen in Argentinien, Mexiko und Spanien ist er zurück in der Bundesliga; seit dieser Woche hat er in Leipzig eine eigene Wohnung. Die SZ trifft er im RB-Trainingszentrum am Cottaweg.