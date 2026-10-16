Zum Hauptinhalt springen

Leipzigs Trainer Demichelis im Interview„Vincent und ich sind beide starke Persönlichkeiten“

Lesezeit: 12 Min.

Vincent Kompany und Martín Demichelis als Innenverteidiger bei Manchester City.
Vincent Kompany und Martín Demichelis als Innenverteidiger bei Manchester City.
Joe Toth/Shutterstock/Imago

RB Leipzigs Trainer Martín Demichelis spricht vor dem Duell mit dem FC Bayern über dessen kleine Krise, seine gemeinsame Vergangenheit mit Vincent Kompany, und er erklärt, wofür er Deutschland immer dankbar sein wird.

Interview von Javier Cáceres, Leipzig

SZ bei Google bevorzugen

Martín Demichelis und Vincent Kompany: So lautete zwischen 2013 und 2016 die Innenverteidigung von Manchester City. Am Samstag treffen sich die beiden in München wieder: Kompany, 40, ist Trainer der Bayern, Demichelis, 45, wurde für viele überraschend im Sommer von RB Leipzig verpflichtet, um Ole Werner zu ersetzen. 174 Mal spielte Demichelis in der Bundesliga für den FC Bayern, später trainierte er die U19 und die U23 des Vereins. Nach Stationen in Argentinien, Mexiko und Spanien ist er zurück in der Bundesliga; seit dieser Woche hat er in Leipzig eine eigene Wohnung. Die SZ trifft er im RB-Trainingszentrum am Cottaweg.

Zur SZ-Startseite

Barcelona-Stürmer Raphinha im Interview
:„Ohne Hansi Flick wäre ich nicht mehr hier“

Der FC Barcelona ist das Team der Stunde in Europa, das liegt auch an Kapitän Raphinha. Im Gespräch erklärt er seine neuen Stärken, die Rolle seines Trainers – und warum Lamine Yamal den Ballon d’Or gewinnen sollte.

SZ PlusInterview von Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite