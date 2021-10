Von Christian Bernhard

Tray Tuomie hat in der vergangenen Woche wieder einmal dort vorbeigeschaut, wo er seine letzten fünf Arbeitsjahre verbracht hatte: im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion. Der Eishockeytrainer, von dem sich die Augsburger Panther im April getrennt hatten, ließ es sich nicht nehmen, von der Tribüne aus zu beobachten, wie sein Sohn Parker Tuomie mit den Eisbären Berlin die Augsburger 4:2 bezwang. Danach kehrte Tuomie nach Kaufbeuren, in seine neue bayerische Eishockey-Heimat zurück - und setzte seine Erfolgsserie fort. Am vergangenen Sonntag gewann der ESV Kaufbeuren, den Tuomie seit zwei Wochen trainiert, ein "ganz wildes" Spiel, wie sein neuer Trainer fand, gegen die Heilbronner Falken 4:3 nach Penaltyschießen und feierte so den fünften Sieg nacheinander in der DEL2. "Jetzt gewinnen wir die Spiele, die wir am Anfang der Saison verloren haben", sagt Michael Kreitl, Geschäftsführer des ESV.

Die Kaufbeurer haben turbulente Wochen hinter sich. Sie verloren ihre ersten vier Saisonspiele und mussten Anfang Oktober auch noch den völlig überraschenden Abschied ihres Cheftrainers Rob Pallin verkraften, der sich aus persönlichen Gründen entschied, umgehend in seine US-Heimat zurückzukehren, um sich um seine Eltern zu kümmern. "Natürlich waren wir erst einmal geschockt", blickt Kreitl zurück, Pallin sei trotz des schwachen Saisonstarts nicht zur Debatte gestanden.

Mit neuem Selbstvertrauen haben sich die Schwaben auf Rang vier emporgearbeitet

Doch der Schock wurde schnell verdaut, die Spieler wandelten den unerwarteten Trainerwechsel in positive Energie um. Kreitl spricht von einer "neuen Chance", die sich mit Tuomie ergeben habe, "so ist es manchmal im Sport: Unverhofft kommt oft." Der Geschäftsführer spricht von einer "glücklichen Fügung", dass er den von Pallin beschrittenen Weg mit Tuomie "nahtlos weiterführen konnte". Unter Tuomie kamen die ersten Siege, das Selbstvertrauen wuchs, und mittlerweile sind die Schwaben Tabellenvierter, mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei.

Stellvertretend für den ESV-Aufschwung stehen zwei deutsche Spieler: Verteidiger Sören Sturm und Angreifer Markus Lillich. Sturm war bereits im Januar nach Kaufbeuren gekommen, hatte in der vergangenen Saison seine Qualitäten aber verletzungsbedingt noch nicht voll einbringen können. Nun ist der 31-Jährige fit - und ein zentraler Baustein der Kaufbeurer Abwehr, die vor der Saison in Julian Eichinger, Florin Ketterer und Dennis Pfaffengut gleich drei Stützen an die Ravensburg Towerstars verlor. Sturm hat eine wichtige Rolle in Überzahl und bereits neun Scorerpunkte (zwei Tore) gesammelt, die ihn unter den Verteidigern zum zweitbesten Punktesammler der Liga machen. "Er war von vielen Leuten schon abgeschrieben worden", sagt Kreitl, habe aber hart an sich gearbeitet, "so dass wir ihm das Selbstvertrauen und die Eiszeiten geben konnten, die er braucht."

"Wir wissen um das ein oder andere Problemchen", sagt Geschäftsführer Kreitl und meint zum Beispiel das eigene Unterzahlspiel

Der 22-jährige Lillich stammt aus der Kaufbeurer Jugend und debütierte bereits als 18-Jähriger für den ESV in der DEL2. Vor zwei Jahren wechselte er zu den Bayreuth Tigers, wo er die Entwicklungsschritte machte, die er sich erhofft hatte. "Ich bin als Azubi zu den Tigers gekommen und als Leistungsträger gegangen", sagte er nach seiner Kaufbeuren-Rückkehr im Sommer. Lillich hat sich in der Topreihe mit den beiden Kanadiern Tyler Spurgeon und John Lammers etabliert und führt die teaminterne Torjägerliste mit fünf Treffern an. "Dass er die Nestwärme verlassen hat, war gut", sagt Kreitl über den jungen Angreifer, der als Förderlizenzspieler auch schon zwölfmal für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL aufgelaufen ist.

Überhaupt sei die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern im Kader gut, sagt Kreitl, "wir haben sehr viel Energie auf dem Eis". Diese führt dazu, dass die Kaufbeurer spektakulär spielen: Sie verfügen über den zweitbesten Angriff der Liga, aber auch über die zweitschlechteste Defensive. "Wir wissen um das ein oder andere Problemchen", sagt Kreitl und zielt damit zuallererst auf das ligaweit schwächste Unterzahlspiel an, das mit einer Quote von weniger als 64 Prozent "unter ferner liefen" sei. Was die Abstimmung zwischen offensiver und defensiver Arbeit betrifft, "muss man eine Balance finden", betont der Geschäftsführer.

Den Spielern ist auch bewusst, dass der offensive Hurra-Stil nicht immer funktionieren wird. "Wir können nicht jedes Mal sechs schießen, weil wir fünf Stück bekommen haben", sagte Lillich. Torhüter Stefan Vajs, der nach überstandenen Knieproblemen wieder ein großer Rückhalt für seine Mannschaft ist, wies nach dem jüngsten Sieg, bei dem er zum Spieler des Abends gekürt wurde, darauf hin, dass "wir die Fehler im Aufbauspiel minimieren müssen". Gerade aus Torhütersicht laufe das noch nicht wie gewünscht; das abzustellen, sei "zwingend notwendig", betonte er. Zuletzt gestaltete der ESV seine Spiele zwar erfolgreich, aber, findet Vajs: "Wir sollten es nicht auf die Spitze treiben."