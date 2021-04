Olafr Schmidt wird mehr und mehr zum Playoff-Schreck der Tölzer Löwen. Der kanadische Torhüter der Ravensburg Towerstars wehrte am Montagabend 44 Schüsse der Löwen ab und führte so seine Mannschaft im dritten Spiel der DEL2-Playoff-Viertelfinalserie zum 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung. Für die personell stark dezimierten Tölzer war es die zweite Playoff-Niederlage in Folge in der Verlängerung, der Hauptrunden-Zweite steht nun mit dem Rücken zur Wand.

Ravensburg führt in der Best-of-Five-Serie nun 2:1 und kann am Mittwoch im heimischen Stadion (19.30 Uhr) den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. "Schmidt war unglaublich", betonte Löwen-Trainer Kevin Gaudet, dessen Team in Minute 18 dank des Treffers von Kapitän Philipp Schlager in Führung gegangen war. Im Mitteldrittel ließen die Tölzer einige gute Möglichkeiten liegen, "normalerweise muss es 2:0 oder 3:0 stehen", bemängelte Gaudet. Stattdessen glich John Henrion in Minute 48 aus und Joshua Samanski besorgte in der zweiten Verlängerung den Ravensburg-Sieg (87.), da Schmidt zuvor mehrfach den entscheidenden Löwen-Treffer verhindert hatte. "Am Ende waren wir einfach sehr müde", erklärte Gaudet. Das gilt es aus Löwensicht bis Mittwoch zu ändern.