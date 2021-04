Zum Playoff-Auftakt gegen Ravensburg zeigt die Offensive der Tölzer Löwen, was in ihr steckt - auch ohne Topangreifer Max French.

Von Christian Bernhard, Bad Tölz

Zu den schwierigeren Aufgaben eines Sportjournalisten gehört es, einen DEL2-Spieler ausfindig zu machen, der so viel Erfahrung mitbringt wie Kai Hospelt. 18 Jahre am Stück hat der 35-jährige Angreifer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gespielt, ehe er in dieser Saison zu den Ravensburg Towerstars wechselte. Hospelt war Meister mit den Mannheimer Adlern, DEL-Spieler des Jahres 2012 und lief mit der Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen auf. Einer wie er weiß, worauf es ankommt - speziell in den Playoffs. "Wir müssen wissen, dass wir es nicht auf ein offensives Spektakel mit ihnen ankommen lassen dürfen", sagte er vor dem ersten Playoff-Viertelfinalspiel, das die Ravensburger am Donnerstagabend nach Bad Tölz führte. "Das ist ihre Stärke."

Hospelt hatte die richtige Vorahnung - sein Team aber nicht das passende Gegenmittel. Denn die Tölzer Löwen veranstalteten zum Playoff-Auftakt genau das: ein offensives Spektakel. 6:3 (1:1, 4:1, 1:1) siegte die Mannschaft von Trainer Kevin Gaudet und bescherte den Löwen somit in ihrem ersten DEL2-Playoffspiel überhaupt die 1:0-Führung in der Best-of-Five-Serie. "Es ist nur ein Spiel", sagte Gaudet, "aber ein sehr wichtiges." Spiel zwei findet am Samstag in Ravensburg statt (18 Uhr). Die Löwen siegten mit nur 14 Feldspielern, da der vor kurzem zum DEL2-Spieler des Jahres gekürte Hauptrunden-Torschützenkönig Max French (42 Treffer) aufgrund von Leistenproblemen nicht mit dabei war.

"Nach zwei Wochen ohne Spiel haben wir im ersten Drittel viele Fehler gemacht.

Gaudet hatte die Favoritenrolle vor dem Playoff-Start trotz des zweiten Hauptrundenplatzes seines Teams galant nach Ravensburg geschoben. Die Towerstars hätten viele erfahrene und titelerprobte Spieler - Stichwort Kai Hospelt - in ihren Reihen und in der Hauptrunde unter ihren Möglichkeiten gespielt, sagte er. Wozu sie fähig sind, zeigten die Gäste im Startdrittel. "Wir haben zu Beginn viel Druck gemacht, physisch gespielt und es Tölz schwer gemacht", sagte Towerstars-Trainer Marc Vorderbrüggen, der sich über Andreas Driendls 1:0 in Minute 13 in Überzahl freuen konnte. Zuvor hatte Löwen-Torhüter Maximilian Franzreb gute Tormöglichkeiten von Vincenz Mayer und Joshua Samanski vereitelt. "Nach zwei Wochen ohne Spiel haben wir im ersten Drittel viele Fehler gemacht und viele Chancen zugelassen", sagte Gaudet - und bedankte sich bei Franzreb, der "uns im Spiel gehalten hat". 46 Sekunden nach dem Rückstand konnte sich Gaudet auch bei Reid Gardiner bedanken, der die Scheibe stark zum 1:1 abfälschte (14.).

Zu Beginn des Mitteldrittels kam dann das von Hospelt befürchtete Tölzer Offensivspektakel zur Aufführung. Tyler McNeely nach schöner Vorarbeit von Marco Pfleger (22.), Thomas Merl per Nachschuss (24.) und Lubor Dibelka nach Klasse-Querpass von McNeely (25.) bescherten den Löwen innerhalb von nicht einmal drei Spielminuten eine 4:1-Führung. "Eiskalt" sei Tölz in dieser Phase gewesen, fand Vorderbrüggen - Gaudet freute sich über "viele gute Kombinationen". Zudem hatte Pfleger auf Samanskis Anschlusstreffer (28.) mit seinem Treffer zum 5:2 (32.) die zügige Antwort.

"Seine Verletzung ist nicht gut": Die Löwen werden wohl weiter auf Max French verzichten müssen

Die Löwen-Offensive, die schon in der Hauptrunde heiß gelaufen war, knüpfte auch ohne French nahtlos an ihre Leistungen der vergangenen Monate an. Erster Leidtragender war Ravensburgs kanadischer Torhüter Olafr Schmidt, für den nach zwei Dritteln und fünf Gegentoren Schluss war. Für ihn kam Jonas Langmann in den Towerstars-Kasten. Verantwortlich dafür waren die üblichen Verdächtigen: Pfleger beendete die Partie mit vier Scorerpunkten, Gardiner mit drei und McNeely mit zwei. Dazu kamen zwei Treffer von Merl, der mit einem Schuss ins leere Tor (60.) den Deckel auf die Partie machte.

Gaudet ist sich der Bedeutung eines guten Starts in den verkürzten Playoffs bewusst: "Wenn du das erste Spiel verlierst, macht es das in einer Best-of-five-Serie nicht einfacher." Der Druck liegt nun am Samstag auf den Towerstars. Die Löwen fahren zudem mit einem guten Omen nach Ravensburg, dort hatten sie beide Hauptrundenspiele gewonnen (3:2 und 5:1). Die Rückkehr von Max French ist allerdings weiterhin fraglich. "Seine Verletzung ist nicht gut", sagte Gaudet, es werde schwer, ihn am Samstag auf dem Eis zu sehen. Umso besser ist es aus Löwensicht, dass seine Teamkollegen in Spiel eins bewiesen haben, dass sie auch ohne ihren Top-Torjäger weiter torhungrig sind.