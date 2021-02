Von Johannes Schnitzler

Die Tölzer Löwen und Geschäftsführer Christian Donbeck haben sich getrennt. Donbeck habe "seine Stellung aufgegeben", teilte der Eishockey-Zweitligist am Donnerstag mit. "Es war eine unglaublich emotionale und kräftezehrende Zeit", wird Donbeck zitiert. "Es hat mir großen Spaß gemacht, ein Teil der hervorragenden Entwicklung der Löwen zu sein." 2017 gelang dem Traditionsklub der Aufstieg in die DEL 2, aktuell steht das Team auf Rang zwei. Grund für die Trennung dürften unterschiedliche Auffassungen über die Partnerschaft mit Sponsor Wee sein. Das Unternehmen soll mit rund 450 000 Euro für die laufende Saison in Verzug sein. Der Beirat der Tölzer Eissport GmbH und der Stammverein würden sich "nach besten Kräften bemühen", die "derzeitigen Probleme mit dem Hauptsponsor" zu lösen", heißt es in der Mitteilung.