8. April 2019, 18:54 Uhr DEL-Playoffs Schusssicher und bissfest

Im Halbfinale zwischen dem EHC RB München und Augsburg ist Panther-Torwart Olivier Roy bislang der entscheidende Faktor. Der Titelverteidiger will nun "Chaos stiften".

Von Christian Bernhard

Gerechnet hat Mike Stewart mit dieser Antwort nicht, gefreut hat sie ihn dafür umso mehr. Der Trainer der Augsburger Panther fragte Olivier Roy am Sonntag direkt nach Spielende, wie er sich fühle. Sein Torhüter entgegnete: Ach, ich könnte noch zwei Drittel spielen. Gespielt hatte Roy da gerade knapp 104 Minuten. In Dritteln ausgedrückt: mehr als fünf.

Die Augsburger haben gerade Schwerstarbeit zu verrichten. Statt den eigentlich vorgesehenen 180 Minuten standen sie in den ersten drei Spielen der Playoff-Halbfinalserie gegen den EHC Red Bull München fast 270 Minuten auf dem Eis, da gleich zwei Partien in die dritte Verlängerung gingen. Dank Brady Lambs Treffer nach 103:34 Minuten zum 2:1 übernahmen sie am Sonntag in der Best-of-seven-Serie der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die 2:1-Führung. Roy stand in allen drei Partien im Tor. Das Muster war immer das gleiche: Meister München setzte sich oft im Augsburger Drittel fest und deckte Roy mit Arbeit ein. 165 Schüsse bekam der Kanadier bislang in diesem Halbfinale auf sein Tor. Noch beeindruckender ist nur seine Fangquote: 96,4 Prozent dieser Schüsse wehrte Roy ab.

Hält so gut wie jeden Schuss, der zu halten ist: Olivier Roy, Torhüter der Augsburger Panther. (Foto: Christian Kolbert/imago)

"Wir beißen uns gerade ein bisschen die Zähne am Goalie aus", sagte Münchens Stürmer Maximilian Kastner, ohne Olivier Roy beim Namen zu nennen. Auch EHC-Coach Don Jackson sprach den Namen nicht aus. Der erfolgreichste Trainer der DEL-Geschichte betonte, dass er dem "anderen Torhüter" nicht zu viel Anerkennung zollen wolle; es gehe einzig und allein "darum, was wir tun". Und das müsse sein: "Chaos vor ihm stiften." Das ist für den Serienmeister der vergangenen drei Spielzeiten momentan aber leichter gesagt als getan. "Sie stehen ziemlich eng vor dem eigenen Tor", sagte EHC-Stürmer Yasin Ehliz. "Wenn dann mal ein Schuss durchkommt, hat ihn der Torwart." Ehliz' Rezept für die nächsten Spiele ist simpel: "Weiter schießen, schießen, schießen." Irgendwann müsse auch Roy müde werden "und lässt dann vielleicht auch mal einen durch".

Den hält er auch noch: Augsburgs Torwart Olivier Roy parierte im dritten DEL-Halbfinale 70 von 71 Münchner Schüssen. (Foto: Jan Huebner/imago)

Roy lächelt nur, wenn er auf seine Großtaten angesprochen wird. Er habe lieber zu viel zu tun als zu wenig, sagt der 27-Jährige, "damit bleibt man im Spiel". Müde wirkte er jedenfalls nicht, als er sich am Sonntag nach Spiel drei ausgiebig gedehnt hatte, er fühle sich großartig. Er wisse nicht, warum, aber im Vergleich zum ersten Spiel, das 101:12 Minuten gedauert hatte, sei es körperlich sogar einfacher gewesen.

"Wenn Roy die Scheibe sieht, ist er sehr stark"

Roys schwierigste Aufgabe ist es, die Schüsse zu sehen, weil vor seinem Kasten so viel Verkehr ist. Für ihn gehe es darum, geduldig zu bleiben, die Scheibe immer im Auge zu behalten und nicht überrascht zu werden. Er müsse sich durch die vielen Körper visuell "durchkämpfen". Das gelingt ihm bislang sehr gut. "Wenn Roy die Scheibe sieht, ist er sehr stark", sagt sein Trainer Mike Stewart, dessen Mannschaft trotz des Münchner Dauerdrucks ihre Defensivstruktur behält und den Gegner so zu Schüssen aus ungünstigen Winkeln zwingt. Roy profitiert auch von der aufopferungsvollen Spielweise seine Vorderleute. "Unsere Verteidiger machen einen guten Job", betont er, sie würden "Tonnen" von Schüssen blocken und die Münchner Angreifer aus dem Torraum "boxen". Arvids Rekis zog sich am Sonntag bei dieser Knochenarbeit eine Platzwunde am Kinn zu, weil er einen Schuss an den Unterkiefer bekam. Der 40-Jährige huschte zum Nähen in die Kabine und stand wenig später wieder auf dem Eis. Probleme bereitete bei der medizinischen Versorgung nur sein Bart, durch den sich der Betreuer erst mit einer Bürste kämpfen musste, um an die verwundete Stelle zu gelangen.

Roys starke Leistungen haben auch damit zu tun, dass er sein Sommer-Training umgestellt hat. Er arbeitete in Montreal mit einem Coach zusammen, der auch Kanadas Olympia-Eisschnell- und Eiskunstläufer betreut. "Wir haben zusammen ein neues Programm ausgearbeitet", sagt Roy. Er dehnt sich nun vor jedem Training und Spiel eine halbe Stunde lang. Das sei morgens manchmal eine Schinderei, aber auf lange Sicht zahle es sich aus, glaubt der Kanadier. Er sei dadurch noch beweglicher geworden. Warum er an seiner Vorbereitung tüftelte, sagt viel über den Mann aus Causapscal in der Provinz Quebec aus. Bei seiner vorletzten Profi-Station in Villach verletzte er sich kurz vor der entscheidenden Phase der Hauptrunde, ohne ihn verlor sein Team neun der letzten zehn Spiele und verpasste die Playoffs. "Ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt", deshalb veränderte er sein Programm. Jetzt ist der Harry-Potter-Fan mitverantwortlich dafür, dass Titelverteidiger München am Mittwoch in Spiel vier in Augsburg schon mächtig unter Druck steht. "Wir können damit umgehen", sagt Don Jackson.