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Haie-Kapitän Moritz Müller„Was soll ich mit meinem Schicksal hadern?“

Lesezeit: 9 Min.

„Ich bin stolz darauf, hier auch durch schwerere Zeiten gegangen zu sein und gemeinsam wieder etwas aufgebaut zu haben“: Kapitän Moritz Müller, 39, seit 23 Jahren Profi bei den Kölner Haien.
„Ich bin stolz darauf, hier auch durch schwerere Zeiten gegangen zu sein und gemeinsam wieder etwas aufgebaut zu haben“: Kapitän Moritz Müller, 39, seit 23 Jahren Profi bei den Kölner Haien. Marius Becker/dpa

Seit 24 Jahren warten die Kölner Haie auf ihren neunten deutschen Meistertitel. Fast so lange ist Moritz Müller dabei. Im Gespräch erklärt er, wie er das ausgehalten hat, warum Eishockey auf einmal sexy ist – und was bei Olympia eigentlich schiefgelaufen ist.

Interview von Johannes Schnitzler

Achtmal waren die Kölner Haie deutscher Meister, zuletzt 2002. Fünfmal standen sie seitdem im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL), aber der neunte Titel lässt auf sich warten – seit bald einem Vierteljahrhundert. Nun starten sie von Platz eins in die Playoffs, nach einer Saison, in der sie den Punkterekord der Adler Mannheim (116) eingestellt, die längste Siegesserie in der Geschichte der DEL (16) hingelegt und mit 18 112 Zuschauern im Schnitt einen Europarekord aufgestellt haben. Für Kapitän Moritz Müller, 39, Olympia- und WM-Silbermedaillengewinner, wäre die Meisterschaft nach 23 Jahren und mehr als 1100 DEL-Spielen für die Haie ein goldener Karriereabschluss – wenn es denn seine letzte Saison ist.

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