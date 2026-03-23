Achtmal waren die Kölner Haie deutscher Meister, zuletzt 2002. Fünfmal standen sie seitdem im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL), aber der neunte Titel lässt auf sich warten – seit bald einem Vierteljahrhundert. Nun starten sie von Platz eins in die Playoffs, nach einer Saison, in der sie den Punkterekord der Adler Mannheim (116) eingestellt, die längste Siegesserie in der Geschichte der DEL (16) hingelegt und mit 18 112 Zuschauern im Schnitt einen Europarekord aufgestellt haben. Für Kapitän Moritz Müller, 39, Olympia- und WM-Silbermedaillengewinner, wäre die Meisterschaft nach 23 Jahren und mehr als 1100 DEL-Spielen für die Haie ein goldener Karriereabschluss – wenn es denn seine letzte Saison ist.