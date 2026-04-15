Die Kölner Haie haben im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den erneuten Ausgleich gegen die Eisbären Berlin geschafft. Der Hauptrundensieger setzte sich am Mittwochabend in einem wilden Schlagabtausch mit 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen den Titelverteidiger durch und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 2:2. Im vierten Duell gewann damit zum vierten Mal das Heimteam, Spiel fünf findet am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in der Hauptstadt statt.



Köln legte vor 18 600 Zuschauern einen Blitzstart hin, nach nur 42 Sekunden traf Frederik Storm. Mit der Führung im Rücken drückte der KEC auf den zweiten Treffer, scheiterte dabei aber mehrmals am Pfosten. Statt 2:0 stand es dann plötzlich 1:1, Ty Ronning (14.) erzielte in Überzahl das erste Tor für die Gäste.



Im zweiten Drittel erwischten die Berliner den perfekten Auftakt. Nationalspieler Kai Wissmann brachte den Rekordmeister nach 20 Sekunden erstmals in Führung (21.). Doch Tanner Kero (24.) und Dominik Bokk mit seinem vierten Playoff-Tor (33.) drehten das Spiel wieder. Bitter für die Eisbären: Torhüter Jake Hildebrand verletzte sich beim dritten Gegentreffer und musste ausgewechselt werden.



Die Gäste erholten sich von diesen Rückschlägen, drückten auf das 3:3 - und belohnten sich in Überzahl durch Liam Kirk (52.). In der Verlängerung sorgte Bokk mit seinem zweiten Treffer (78.) für die Entscheidung.