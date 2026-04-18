Das Spiel war noch nicht zu Ende, die Serie auch noch nicht, und schon gar nicht die Saison. Und doch hätte Tobias Rieder die Halbfinalserie aus Sicht seiner Mannschaft wohl kaum besser zusammenfassen können, als mit diesem Satz, den er 20 Minuten vor Ende des Spiels in der Drittelpause sprach: „Wir sind nicht abgezockt genug“, sagte der Stürmer des EHC Red Bull München am Freitagabend beim Stand von 1:2 aus EHC-Sicht im fünften Halbfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) gegen die Adler Mannheim. Rieder hatte zuvor getroffen, es war sein achtes Playoff-Tor, was ihn zum erfolgreichsten Torschützen der diesjährigen Playoffs macht. Doch sein Tor reichte nicht. 1:4 verloren die Münchner in Mannheim, und damit auch die Halbfinalserie mit 1:4. Ins Finale zogen damit die Mannheimer erstmals seit 2019 ein. Für die Münchner beginnt dagegen die Sommerpause.

EHC-Trainer Oliver David und Kapitän Patrick Hager trauerten den ersten zwei Halbfinalspielen nach, die der EHC trotz guter Leistungen jeweils in der Verlängerung verloren hatte. „Das waren die Knackpunkte“, sagte Hager. „Wir haben die meiste Zeit sehr gut gespielt, haben nur nicht mehr Spiele gewonnen“, sagte David, der das Saisonende mit dem unweigerlichen Gang der Natur verglich: Am Beginn jeder Saison sei das Leben, am Ende eine Art Tod. „Wir starten wieder, wie der Frühling. Die Blumen werden wieder blühen. Wir haben neue Samen gesät, diese werden wachsen.“

DEL-Playoffs : Eine Härte, die niemand sehen will 155 Strafminuten: Das hitzige DEL-Viertelfinale zwischen Ingolstadt und München läuft völlig aus dem Ruder. Ingolstadts Edwin Tropmann wird nach einem Check bewusstlos abtransportiert – die Spieler sind „geschockt“. Von Christian Bernhard ...

Manager Christian Winkler hatte vor der Saison einen großen Umbruch vollzogen, elf neue Stammspieler wurden während der Spielzeit integriert. „Das ist ein halbes neues Team“, betonte David, ebenso neu in München wie sein Co-Trainer Rob Leask. Nach einem problematischen Saisonstart – „Am Anfang haben wir uns wirklich schwergetan“, sagte der neue Verteidiger Phillip Sinn – fing sich das Team und holte als Hauptrunden-Vierter noch 100 Punkte.

Das Ziel aber war, wie auch in den vorangegangenen Jahren, der Gewinn der Meisterschaft. Das wiederholten Spieler und Verantwortliche immer wieder. Erst kürzlich, inmitten der Playoffs, erklärte Winkler: „Wir treten jedes Jahr an, um Meister zu werden. Ich sage immer: Für alles andere, wenn wir etwa sagen würden, wir wollen Dritter oder Vierter werden, würden wir zu viel Geld ausgeben.“ Kapitän Hager unterstrich das auch am Freitag, nach dem Saison-Aus: „Der Anspruch in München ist, jedes Jahr zu gewinnen. Und das ist auch richtig so.“ Die Qualität sei groß genug gewesen, „um dieses Jahr auch gewinnen zu können.“

Insgesamt 14 EHC-Spieler sind älter als 30 Jahre

Aber: Der letzte Titel liegt mittlerweile drei Jahre zurück – und in den vergangenen drei Spielzeiten waren die Münchner vom Titel ziemlich weit entfernt. Die DEL-Hauptrunden beendeten sie zweimal auf Rang fünf und diese Saison auf Platz vier, in den Playoffs gab es nicht nur jetzt, sondern bereits im Halbfinale 2024 (gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven) ein deutliches 1:4-Serien-Aus. Vergangene Saison war bereits im Viertelfinale Schluss, auch gegen die Mannheimer. Der Meister-Anspruch und die Wirklichkeit klaffen nunmehr schon die dritte Spielzeit in Serie auseinander.

Ein Blick auf den Kader zeigt mögliche Erklärungen. In Phillip Sinn, 22, und Philipp Krening, 21, verfügt der EHC über vielversprechende Talente, die allesamt die Konzern-Akademie in Liefering bei Salzburg durchlaufen haben. Veit Oswald, 21, war der beste U23-Spieler der DEL-Saison. Im deutschen Spieler-Segment zwischen 23 und 30 Jahren haben die Münchner aktuell allerdings nur einen Spieler: Verteidiger Maximilian Daubner, 28. Einige der stärksten deutschen DEL-Spieler in dieser Kategorie waren mal in München (Mannheims Justin Schütz, Berlins Frederik Tiffels) oder haben sich in der jüngeren Vergangenheit für andere deutsche Topklubs entschieden (Alexander Ehl, Leon Gawanke, beide Mannheim; Dominik Bokk, Köln; Leon Hüttl, Ingolstadt). Der Vertrag mit Luis Schinko, 25-jähriger Nationalmannschaftsanwärter, der im vergangenen Sommer nach München gewechselt war, wurde bereits nach wenigen Monaten aufgelöst. Schinko kehrte bereits im Oktober nach Wolfsburg zurück.

Der Kader ist in die Jahre gekommen: Sechs deutsche Stammspieler, darunter Rieder, Yasin Ehliz, Maximilian Kastner und Mathias Niederberger, sind 33 oder älter, insgesamt haben 14 EHC-Spieler die 30-Jahre-Marke schon überschritten. Frischer Wind dürfte aus Niederbayern kommen: Nach SZ-Information ist die Verpflichtung von Straubings Angreifer Elis Hede für kommende Saison fix. Der 25-Jährige ist aktuell bei der deutschen Nationalmannschaft und erzielte in dieser DEL-Saison 19 Tore. Ob auch Veit Oswald, Münchens auffälligster junger Spieler der Saison, kommende Spielzeit das EHC-Trikot tragen wird, ist insofern fraglich, da mehrere NHL-Klubs, darunter auch die Edmonton Oilers von Leon Draisaitl, Interesse angemeldet haben.

Der 37-jährige Kapitän Patrick Hager ist in Sachen Zukunft positiv. „Im Vergleich zu den letzten zwei Jahren haben wir einen super Turnaround geschafft“, sagte er bei Magentasport. „Wenn wir den Kern der Mannschaft behalten, können wir darauf sehr gut aufbauen.“