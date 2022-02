Die Düsseldorfer EG sucht für die kommende Saison einen neuen Trainer. Chefcoach Harold Kreis, 63 verlässt den Traditionsklub aus der Deutschen Eishockey Liga und wechselt innerhalb der DEL zu den Schwenninger Wild Wings. Schwenningen pflege "eine ausgeprägte und mitreißende Eishockeykultur ", sagte Kreis: "Deshalb sehe ich es als Ehre und Bereicherung für mich und meine Karriere, so eine Mannschaft führen zu dürfen."

Zuvor hatte sich die DEG mit Kreis nicht auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und die Trennung am Saisonende beschlossen. "Die Zusammenarbeit war in all den Jahren sehr gut und vertrauensvoll, wir waren mit seiner Arbeit sehr zufrieden", betonte Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt. Für Kreis endet damit die zweite Amtszeit bei der DEG. Während seiner ersten (2008-2010) stand er mit Düsseldorf 2009 im Meisterschafts-Finale.