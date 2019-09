Ein vermeintlicher Gönner, der mit großzügigen Versprechungen Gesellschaftsanteile erworben hatte, den Großteil seiner finanziellen Ankündigungen dann aber schuldig blieb, hat bis vor drei Jahren den Eishockey-Bundesligisten Düsseldorfer EG in die Verzweiflung getrieben. Nach zwei Jahren verkaufte dieser Gesellschafter seinen 30-Prozent-Anteil wieder und schied im Streit von einer DEG, der er Schätzungen zufolge eine siebenstellige Summe schuldig blieb.

Vor einem Jahr nun hat derselbe vermeintliche Gönner, der in Meerbusch ansässige Russe Michail Ponomarew, 45, beim benachbarten Eishockeyklub Krefeld Pinguine seinen Einstieg verkündet. Er hat in der Zwischenzeit 46 Prozent der Gesellschaftsanteile erworben. Und wie sich die Bilder doch gleichen: In dieser Woche veröffentlichte der Krefelder Klub einen verzweifelten Appell des Geschäftsführers Matthias Roos, in dem es heißt: "Herr Ponomarew, ich fordere Sie nun öffentlich auf, ihren Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der KEV Pinguine Eishockey GmbH nachzukommen!"

Nach seinem Ausscheiden bei der Düsseldorfer EG sagte Ponomarew der Rheinischen Post 2016: "Da mir nicht gestattet wurde, Nützliches zu vollbringen, bin ich gegangen." In etwa so, vermuten Insider, dürfte er vor einem Jahr bei den womöglich skeptischen Krefeld Pinguinen auch seinen unrühmlichen Abgang aus Düsseldorf gerechtfertigt haben. Zwölf Monate später haben die Krefelder den Glauben an ihren großen Gönner aber offenbar selbst längst verloren. Geschäftsführer Roos schreibt: "Leider kommt Michail Ponomarew seinen Verpflichtungen und Zusagen seit Monaten nicht nach. Grundsätzlich habe ich kein Interesse, mit einem Gesellschafter zu arbeiten, der ein derart respektloses Verhalten an den Tag legt und an Unzuverlässigkeit kaum zu überbieten ist. Herr Ponomarev gefährdet damit die Zukunft des DEL-Standorts Krefeld erheblich." Die bislang schuldig gebliebene Summe soll auch in Krefeld schon deutlich sechsstellig sein.

Für Ponomarew war es ohnehin keine gute Woche. Am Mittwoch entließ er als Präsident und Hauptgesellschafter des Krefelder Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen in Heiko Vogel bereits den sechsten Trainer binnen vier Jahren. Die eigentlich zum Aufstieg in die zweite Liga auserkorene Mannschaft steht auf dem viertletzten Platz. Und die Skepsis in Krefeld wächst weiter: Niederländischen Medien zufolge interessiert sich Ponomarew im Nachbarland bereits für den nächsten Klub: den in Geldnot geratenen Fußball-Zweitligisten NEC Nijmegen.