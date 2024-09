Die Löwen Frankfurt haben den langjährigen NHL-Torhüter Thomas Greiss verpflichtet. Damit reagierte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga auf den Ausfall von Jussi Olkinuora und Cody Brenner. Der 38-jährige gebürtige Füssener soll nach Angaben der Hessen kurzfristig aushelfen und bereits am Freitag in der Partie beim ERC Ingolstadt zum Einsatz kommen. Greiss bringt die Erfahrung von 385 NHL-Spielen mit. Er spielte zuletzt 2023 für die St. Louis Blues in den USA und hatte danach sein Karriereende angekündigt.