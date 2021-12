Von Christian Bernhard

Sieben Tore in einem Drittel? Der EHC Red Bull München kann das von seiner To-do-Liste streichen. 0:2 lagen die Münchner am Dienstag vor dem Schlussdrittel im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers zurück, die fünfte Niederlage in Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drohte. Doch Trainer und Spieler fanden in der letzten Drittelpause offenbar den richtigen Zugang zueinander. Zach Redmond beschrieb es so: "Es gab ein Gespräch in der Kabine." Und ob man es glauben wolle oder nicht, es sei dabei "nicht laut" geworden, sagte er.

Gefruchtet hat es jedenfalls: Innerhalb von zweieinhalb Minuten glich der EHC dank der Tore von Redmond (43.) und Trevor Parkes (45.) aus, weitere zehn Minuten später führte er mit 6:2, da Frederik Tiffels (50.), Ben Street (53. und 55.) sowie Filip Varejcka (56.) auch noch trafen. Steelers-Torhüter Sami Aittokallio schleuderte wutentbrannt seinen Schläger über das Eis. Für das finale furioso im furiosen Sieben-Tore-Schlussdrittel sorgte Austin Ortega mit dem Treffer zum 7:3-Endstand (58.). "Das hatte viel mit Einstellung zu tun", erklärte Redmond, der so wie auch Parkes in den turbulenten 20 Schlussminuten drei Scorerpunkte verbuchte.