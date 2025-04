Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat in der soeben beendeten Saison 2024/25 ihre Reichweite abermals gesteigert. Erstmals sahen mehr als drei Millionen Zuschauer die Partien in den Arenen der 14 Klubs, wie die Liga mitteilt. Insgesamt kamen in Hauptrunde und Playoffs 3,21 Millionen Besucher zu den Spielen.