Von Christian Bernhard

Der EHC München ist mit einem Heimsieg in das Playoff-Halbfinale der Deutsche Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Freitag bezwang der Hauptrundensieger die Grizzlys Wolfsburg 5:2 und ging so in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel Nummer zwei findet am Sonntag in Wolfsburg statt (13.15 Uhr). Nach den zwei Viertelfinal-Auftaktniederlagen gegen Bremerhaven war es der fünfte Münchner Playoff-Sieg in Folge.

"Wir wollen von der ersten Sekunde an Selbstvertrauen, Einsatzbereitschaft und vor allem unsere Qualität aufs Eis bringen", hatte EHC-Kapitän Patrick Hager vor dem ersten Halbfinalspiel erklärt. Und genau so agierten die Münchner. Hager bot sich bereits nach neun Sekunden die erste Torchance, nach 85 Sekunden schob Trevor Parkes die Scheibe zum 1:0 über die Linie. Nach der Führung machten die Münchner so weiter, Scheibe um Scheibe flog auf den Kasten von Dustin Strahlmeier, der in Minute sieben zum zweiten Mal bezwungen wurde: Ein Schlenzer Emil Johanssons von der Blauen Linie fand den Weg ins Tor. Der Schwede hatte zuvor drei Playoff-Spiele aus Verletzungsgründen verpasst. "Wir wissen, was da auf uns zukommt", hatte Wolfsburgs Trainer Mike Stewart vor der Partie gesagt - doch die Münchner Dominanz im Startdrittel war frappierend. 22:6 lautete das Torschussverhältnis nach 20 Minuten, zwei Versuche von Wolfsburgs Laurin Braun waren allerdings gefährlich (10., 20.).

Wolfsburger Energieschub

Zu Beginn des Mitteldrittels hatte es den Anschein, als könnte sich die Prognose von Konrad Abeltshauser bewahrheiten: Der hatte einen Energieschub bei den Wolfsburgern erwartet, da sie sich am Mittwoch im entscheidenden siebten Viertelfinalspiel in Straubing durchgesetzt hatten. Plötzlich erspielten sich die Grizzlys Chance um Chance: Matt Lorito verkürzte auf 1:2 (23.), und Darren Archibald verpasste den Ausgleich nur knapp (25.). Ein Stellungsfehler der Wolfsburger bescherte Maximilian Kastner allerdings einen Alleingang, und den nutzte der EHC-Stürmer zum 3:1 (28.). Andreas Eder legte dann schnell das 4:1 nach (29.), das Momentum war wieder deutlich auf Münchner Seite. Daran änderte auch Gerrit Fausers 2:4 (40.) wenig, denn Yasin Ehliz machte mit dem 5:2 alles klar.

In der zweiten Halbfinalserie verlor der ERC Ingolstadt zum Auftakt 1:3 gegen die Adler Mannheim.