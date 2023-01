Von Christian Bernhard

Die Schlusssekunden liefen, die Partie war entschieden, doch Dane Fox wollte all das nicht so stehen lassen. Also lief der Angreifer der Nürnberger Ice Tigers noch einmal provokant in den Weg von Morgan Ellis, der das Frustbewältigungsverhalten von Fox dankend annahm. Das Resultat: eine letzte Rangelei am Sonntagnachmittag, der mit einem 2:0-Auswärtssieg der Eisbären Berlin in Nürnberg endete.

Da der Meister der vergangenen zwei DEL-Spielzeiten aus Berlin in dieser Saison ganz schwach unterwegs ist und nur als Tabellen-13. nach Nürnberg kam, sind die Eisbären mittlerweile ein direkter Konkurrent der Ice Tigers um die Pre-Playoff-Ränge. "Im Endeffekt sind sie ein Konkurrent", sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf vor dem Spiel, dessen Trikot aufgrund seiner großen Verdienste für die Eisbären unter dem Berliner Hallendach hängt. Am Sonntag war die Qualität der Berliner, die laut Ustorf "auf dem Papier mit Sicherheit gegeben" ist, höher als die der Ice Tigers.

Die Franken taten sich offensiv besonders im Startdrittel schwer, gute Tormöglichkeiten gab es bis Minute 17 gar keine, ehe Daniel Schmölz Eisbären-Trainer Tobias Ancicka aus der Drehung prüfte. Am lautesten wurde es in der Nürnberger Arena, als Patrick Reimer auf dem Videowürfel eingeblendet wurde. Der Nürnberger Kapitän war nicht mit auf dem Eis, sondern saß verletzungsbedingt in zivil auf der Tribüne, mit seinem Kind auf dem Arm.

Mit einem formidablen, jetzt schon playoffreifen Bart im Gesicht analysierte Reimer in der ersten Drittelpause bei Magentasport die Partie. Dem erfahrenen Spieler war nicht entgangen, dass Berlin aufgrund der brisanten Tabellenplatzierung "verunsichert" agierte. Dem 40-Jährigen gefiel die defensive Arbeit beider Mannschaften, und er wagte eine Prognose: "Die Mannschaft, die das erste Tor schießt, wird einen ordentlichen Push kriegen." Reimer fehlt aufgrund von Rückenproblemen seit dem 23. Dezember, doch auch ohne ihren absoluten Führungsspieler waren die Ice Tigers zuletzt stark und punkteten in allen fünf Spielen vor der Sonntagspartie.

"Das erste Gegentor hat uns ziemlich aus dem Spiel gebracht", findet Tim Fleischer

Im Mitteldrittel fehlte ihnen der beste DEL-Torschütze der Geschichte aber sehr. Vier Überzahlmöglichkeiten boten sich den Nürnbergern, 53 Sekunden lang konnten sie sogar mit Fünf gegen Drei agieren. Doch sie trafen nicht, Danjo Leonhardt, Tim Fleischer und Dane Fox ließen große Chancen ungenutzt, Ancicka parierte mehrmals stark. In Minute 25 war der Eisbären-Torhüter schon geschlagen, doch Sheehy wurde wenige Zentimeter vor dem Berliner Gehäuse so gestört, dass er die Scheibe nicht im leeren Tor unterbrachte. Im Gegenzug fälschte der ehemalige Nürnberger Leo Pföderl mit dem Rücken zum Tor stehend zum 1:0 für die Gäste ab. "Das erste Gegentor hat uns ziemlich aus dem Spiel gebracht", fand Tim Fleischer hinterher. Elf Sekunden vor der zweiten Drittelpause markierte Yannick Veilleux in Überzahl das 2:0. Nürnbergs Verteidiger Marcus Weber, der sein 500. DEL-Spiel bestritt, beteuerte dennoch nach dem Mitteldrittel: "Wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig hier."

Dass mit den Franken bis zu den letzten Sekunden zu rechnen ist, hatten sie erst am Freitag unter Beweis gestellt. In Augsburg lagen sie bis 23 Sekunden vor Spielende mit 2:3 zurück, ehe Tyler Sheehy mit einem Feldspieler mehr auf dem Eis der 3:3-Ausgleich gelang. In der Verlängerung reichten den Ice Tigers dann fünf Sekunden, um in Person von Rick Schofield das spielentscheidende Tor zu erzielen. Am Sonntag blieb ein erfolgreicher Nürnberger Schlussspurt aber aus. Reimers Prognose trat ein.