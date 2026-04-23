Zur beruflichen Unentschlossenheit vieler Jugendlicher gibt es reichlich Studien, der Begriff „Generation orientierungslos“ machte zuletzt in den Medien die Runde. Maximilian Franzreb ist das exakte Gegenstück – er wusste bereits mit drei Jahren, als er zum ersten Mal auf dem Eis stand, was aus ihm werden sollte. „Es gab keine Alternative, ich wollte schon immer Torwart werden“, erinnert sich der Profi der Adler Mannheim zurück. Sein Vater Markus, der als Eishockeytorhüter mehr als 200 Partien in der zweiten, dritten und vierten deutschen Liga bestritt, und er „hatten den Deal“, dass er erst Schlittschuhlaufen lernen und das Spiel verstehen müsse. „Das habe ich knapp zwei Jahre gemacht“, sagt der Junior. „Danach habe ich mich ins Tor gestellt.“

Jetzt ist Franzreb 29 Jahre alt – und startet am Freitag in sein erstes Finale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) – für die Adler ist es das erste seit dem Titelgewinn 2019. Die Mannheimer eröffnen die Best-of-seven-Serie mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin, die vier der vergangenen fünf Meistertitel gewonnen haben. Franzreb geht dabei als einer der wichtigsten Spieler im prominenten Mannheimer Kader ins Finale. „Max war der Unterschied im Halbfinale“, sagte Adler-Trainer Dallas Eakins nach dem 4:1-Seriensieg über den EHC Red Bull München. Auf der Torhüter-Skala sei er eine „Zehn von zehn“, als Teamkollege noch besser. „Wir sind sehr dankbar, ihn zu haben.“ Mannheims Kapitän Marc Michaelis bezeichnete Franzreb als „unglaublichen Torhüter“, Nationalstürmer Justin Schütz als „unsere Lebensversicherung“.

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Für Franzeb schließt sich mit dem Finale gegen die Eisbären ein Kreis. In Berlin bekam er als 20-Jähriger seine Chance in der DEL, lernte viel vom erfahrenen finnischen Weltmeister Petri Vehanen. In der Hauptstadt bekam er aber auch die andere Seite zu spüren: Die Schwierigkeiten, sich als talentierter deutscher Torhüter in der DEL, speziell bei einem Topklub, langfristig durchzusetzen. Lediglich 25 Spiele machte er in vier Spielzeiten für die Eisbären. „Das ständige Pendeln zwischen Weißwasser (DEL2-Kooperationspartner der Eisbären, Anm. d. Red.) und Berlin, die geringe Spielpraxis – all das hat mir etwas den Spaß genommen“, erzählte Franzreb. Den Spaß fand er in Bad Tölz in der zweiten Liga wieder, von Bayern kehrte er 2021 nach Bremerhaven in die DEL zurück – und etablierte sich dort.

Doch mit dem Wechsel nach Mannheim im vergangenen Sommer begann auch für ihn ein neues Kapitel: Seitdem ist er der Torhüter eines Teams, für das nur der Titel zählt. Ein Goalie, auf dem gehörig Erfolgsdruck lastet. Dem hielt er schon in der Hauptrunde statt, in der er die zweitbeste Fangquote aller DEL-Torhüter vorweisen konnte und so gehörig mithalf, dass die Adler starke 103 Punkte holten und Platz zwei errangen. In den Playoffs steigerte er sich noch einmal. „Du musst einfach deinen Instinkten vertrauen“, sagte Franzreb während der Halbfinalserie gegen München. Und: Jeder wisse, dass man als Torwart „zur richtigen Zeit heißlaufen muss“. Genau das tat der 29-Jährige in den aktuellen Playoffs. Trotzdem sagt Mannheims Trainer Eakins, Franzreb werde „immer noch unterschätzt“.

Lernen vom Weltmeister: Petri Vehanen war in Berlin sein Konkurrent – in Mannheim ist er nun sein Torwarttrainer

Geholfen hat ihm in dieser Phase der Saison auch sein Olympia-Debüt. Obwohl es für die deutsche Nationalmannschaft in Mailand nicht nach Wunsch verlief, feierte Franzreb in der Gruppenphase gegen den späteren Sieger USA seine Premiere. Trotz der 1:5-Niederlage „war es für mich persönlich ein sehr intensives und gutes Spiel, das ich in positiver Erinnerung behalten werde“, sagte er danach. Die olympische Erfahrung habe ihn weitergebracht: „Da spielst du gegen Gegner, die du sonst nur aus dem Fernsehen oder von der Konsole kennst.“ Sein Klub-Trainer Eakins sprach von einer „großartigen Erfahrung für ihn“.

Franzreb profitierte bei Olympia auch von NHL-Torhüter Philipp Grubauer, der deutschen Nummer eins. „Mit so einem Torhüter zusammenzuarbeiten, ist enorm wertvoll“, betonte er – und lobte besonders Grubauers Ruhe und Gelassenheit. Beides strahlt Franzreb in den Playoffs auch aus. Und weil sowohl Grubauer als auch der Münchner Mathias Niederberger verletzt sind, könnte Franzreb im Mai erstmals als deutsche Nummer eins zur WM fahren. Aber: eins nach dem anderen.

Grubauer ist nicht der erste starke Torhüter, von dem Franzreb gelernt hat. Als er aus Hamburg zu den Eisbären wechselte, war dort Petri Vehanen, der Finnland 2011 zu WM-Gold führte, gesetzt. Der Finne habe ihn am meisten beeinflusst, sagte Franzreb bei seinem Wechsel nach Mannheim. „Trotz seines fortgeschrittenen Alters hatte er damals noch diese gewisse Anspannung, die es braucht, um das Maximum aus sich herauszukitzeln. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.“ Heute ist ihre Verbindung noch intensiver als zu Eisbären-Zeiten, denn Vehanen ist jetzt Franzrebs Torhütertrainer in Mannheim. Beide wissen: Gegen die Final-erfahrenen Eisbären wird Franzreb jeden Abend das Maximum aus sich heraus kitzeln müssen.