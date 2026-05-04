Wenn man die Saison der Eisbären Berlin zu einem einzigen Bild verdichten müsste, dann wäre es dieses: Wie Nationalspieler Lean Bergmann im Rollstuhl aufs Eis gefahren kam, seine Gehhilfen jubelnd über den Kopf schwenkend, um den Meisterpokal in Empfang zu nehmen. Bergmann war einer von sieben Berliner Stammspielern, die zum Teil monatelang verletzt ausfielen. Dazu kamen die Sperre von Kapitän Kai Wissmann nach dem dritten Finalspiel und die Trennung von Stürmer Matej Leden aus disziplinarischen Gründen vor den Playoffs. „Es war hart“, sagte Verteidiger Jonas Müller bei Magentasport. „Sobald einer wiedergekommen ist, hat sich ein anderer verletzt.“ Müller selbst, seit 2013 im Eisbären-Kader, musste nach einem Pucktreffer in Spiel vier noch während des Spiels die aufgeplatzte Lippe genäht werden. Aber egal. Nach dem 4:1 im fünften Finalspiel am Sonntag und dem 4:1 in der Serie gegen die Adler Mannheim sind die Eisbären abermals deutscher Meister, zum fünften Mal seit 2021 und zum zwölften Mal, seit es die Deutsche Eishockey Liga gibt: DEL -Rekord.

Davon waren die Berliner in der Hauptrunde weit entfernt. Erst auf den letzten Metern vermieden sie den Umweg über die Pre-Playoffs und qualifizierten sich als Sechste gerade noch direkt fürs Viertelfinale. „Keiner hat geglaubt, dass wir in diesem Jahr deutscher Meister werden können“, sagte Torhüter Jonas Stettmer, 24, der zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gekürt wurde.

„Egal, was passiert, wir können gut umgehen mit Rückschlägen“, sagt Stürmer Marcel Noebels

In ihrem ersten Playoffspiel lagen die Berliner bei den Straubing Tigers nach nicht einmal zwei Minuten 0:3 zurück. Doch nach der 1:5-Auftaktpleite mutierten sie wieder zu den Eisbären, gegen die in der DEL seit Jahren scheinbar kein Kraut gewachsen ist. Nach dem Tabellendritten Straubing schalteten sie im Halbfinale den souveränen Hauptrundensieger Kölner Haie aus, im Finale waren die zweitplatzierten Adler dran.

„Ausnahmezustand“ stand auf einem großen Banner in der Mannheimer Kurve – die Adler standen erstmals seit 2019 wieder in einem DEL-Finale. Für die Berliner dagegen sind Endspiele mittlerweile Routine. Von den 15 Finalspielen in den vergangenen drei Jahren haben sie nur drei verloren – jeweils eines pro Endspielserie. Längst erinnern sie an die große Ära unter Don Jackson, als sie ebenfalls fünf Titel binnen sechs Jahren gewannen und den Eindruck vermittelten: Irgendwas geht immer. „Egal, was passiert, wir können gut umgehen mit Rückschlägen“, sagte Stürmer Marcel Noebels.

Geste des Zusammenhalts: Andreas Eder erhält aus den Händen von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke als Erster den Meisterpokal. Eders jüngerer Bruder Tobias, ebenfalls Profi bei den Eisbären, war vergangenes Jahr mit nur 26 Jahren an Krebs gestorben. Christof Koepsel/Getty Images

Dass sie sogar Schicksalsschläge als Mannschaft zu meistern verstehen, bewiesen die Eisbären in der vergangenen Saison nach dem Krebstod ihres Mitspielers Tobias Eder mit nur 26 Jahren. Damals zogen sie dem Meisterpokal Eders Trikot mit der Nummer 22 über. Als sie nun am Sonntag den Pokal bekommen sollten, war es nicht wie üblich der Kapitän, der ihn als Erster in die Hände bekam – sondern Andreas Eder, der ältere Bruder von Tobias, der erst zu dieser Saison nach Berlin gewechselt war. Der Traum der Brüder, gemeinsam das Eisbären-Trikot zu tragen, ging nicht mehr in Erfüllung, und so entschied sich Andreas Eder für die Trikotnummer 43, weil Tobias am 4.3. geboren wurde. „In dem Trikot, das mein Bruder als Letztes getragen hat, eine Meisterschaft zu gewinnen, das kann ich nicht in Worte fassen“, sagte Andreas Eder am Sonntag. „Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich hier Teil dieser Mannschaft sein darf.“ Was diese Mannschaft in den beiden zurückliegenden Spielzeiten geschafft habe, sagte Eder, sei „einfach unglaublich“.

Das betonte auch Trainer Serge Aubin. „Die Menge an Widrigkeiten, durch die wir in dieser Saison gehen mussten: Kompliment an die Jungs“, sagte der Kanadier und lobte die „Gewinnermentalität in der Kabine“. Der 51-Jährige hatte soeben auch seine 15. Playoff-Serie als Eisbären-Trainer gewonnen. Seit 2019 ist Aubin Chefcoach der Berliner und ist in dieser Zeit (die abgebrochene Corona-Saison 2019/20 ausgenommen) nur ein Mal nicht Meister geworden: In der Spielzeit 2022/23, als die Eisbären die Playoffs verpassten und phasenweise sogar gegen den Abstieg spielten. Trotz jener sportlich katastrophalen Saison hielt der Klub an Aubin fest – und wurde dafür belohnt. Die personelle Kontinuität auch in schweren sportlichen Zeiten wurde zum Schlüssel für die drei jüngsten Meistertitel. „Für ihn gehen die Spieler durchs Feuer“, sagte Geschäftsführer Thomas Bothstede.

Doch nun fällt das Berliner Gerüst auseinander. Stürmer Marcel Noebels wird nach Köln wechseln, Torhüter Jonas Stettmer kehrt nach SZ-Informationen zum ERC Ingolstadt zurück. Und trotz seines bis 2028 laufenden Vertrags in Berlin verlässt ausgerechnet der Erfolgscoach den Klub: Wie die Eisbären am Montagnachmittag bestätigten, wechselt Serge Aubin in die Schweiz zum Traditionsklub SC Bern, wo er laut Mitteilung „eine neue Herausforderung“ suche – was in diesem Fall sogar nachvollziehbar klingt. Sportdirektor Stéphane Richer hatte dem Berliner Tagesspiegel zuvor schon gesagt: „So ist das Geschäft.“ Die deutschen Nationalspieler Kai Wissmann, Jonas Müller, Leo Pföderl und Frederik Tiffels haben noch langfristige Verträge, auch Playoff-Topscorer Ty Ronning wird kommende Saison für Berlin spielen. Ohne den fünfmaligen Meistertrainer wartet aber auch auf die Eisbären eine gänzlich neue Herausforderung.