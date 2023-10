Der dritte Heimsieg innerhalb von fünf Tagen hat dem EHC Red Bull München die zwischenzeitliche Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beschert. Der aktuelle Meister besiegte am Donnerstag die Iserlohn Roosters mit 4:0, entscheidend war dabei das Münchner Überzahlspiel, das bereits vor der Partie das statistisch beste der Liga war. Nico Krämmer (20.) und Jonathon Blum (24.) trafen jeweils im Powerplay, der 19-jährige Stürmer Veit Oswald legte in Minute 47 mit seinem Premierentreffer in der DEL das 3:0 nach. Andreas Eder traf zum 4:0 ins leere Tor (59.). Für die in den ersten Saisonspielen mehrmals defensiv wackligen Münchner, die am Sonntag zum Derby beim ERC Ingolstadt reisen, feierte Nationaltorhüter Mathias Niederberger sein erstes Zu-null-Spiel der laufenden DEL-Saison.